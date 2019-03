Lo store di Apple si arricchisce. Cupertino ha infatti annunciato due novità: si tratta del nuovo iPad Air ultra sottile con schermo da 10,5 pollici e del nuovo iPad mini che, a partire da oggi, lunedì 18 marzo, sono acquistabili online, anche in Italia. Entrambi i dispositivi sono compatibili con la Apple Pencil, in vendita separatamente.

iPad Air con schermo da 10,5 pollici

Il nuovo iPad Air da 10,5 pollici integra il processore A12 Bionic con Neural Engine e dispone di un display Retina con tecnologia True Tone, che garantisce un’ottima resa dei colori in qualsiasi condizione di luce. Il dispositivo supporta sia la Apple Pencil di prima generazione che la Smart Keyboard, pesa 450 grammi e ha uno spessore di soli 6,1 millimetri. La batteria ha un’autonomia di 10 ore in utilizzo normale. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il tablet dispone di un obiettivo posteriore da 8 megapixel e uno frontale da 7 megapixel. Il nuovo modello è disponibile in tre colorazioni diverse (argento, grigio siderale e oro), con capacità da 64 e 258 GB e in versione Wi-Fi o cellulare, a partire da 569 euro.

iPad mini con schermo da 7,9 pollici

Pur mantenendo le stesse dimensioni (7,9 pollici), il nuovo display Retina di iPad mini ha ora una risoluzione di 2048x1536 pixel (326 ppi) con tecnologia True Tone. Come la sua versione più grande, il dispositivo monta il chip A12 Bionic con Neural Engine, supporta l’Apple Pencil e possiede due obiettivi, uno frontale e uno posteriore, rispettivamente da 7 e 8 megapixel. Il dispositivo pesa solo 300 grammi e ha uno spessore di 6,1 millimetri, il che lo rende facilmente trasportabile. iPad mini è anch’esso disponibile nelle colorazioni argento, grigio siderale e oro, a partire da 459 euro nelle versioni Wi-Fi o cellulare, da 64 e 258 GB di capacità.