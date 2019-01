Apple, negli Usa iPhone SE è nuovamente sul mercato

È tornato in vendita l’iPhone SE, l’economico smartphone della mela che racchiude le caratteristiche tecniche del 6S in un device, simile per design al 5S.

Lanciato nel mese di marzo 2016 e tolto dal mercato lo scorso settembre, iPhone SE è apparso nella sezione delle offerte del sito ufficiale americano.

Attualmente è disponibile solo per i clienti statunitensi, che possono acquistare la versione da 32GB al prezzo di 249 dollari o quella da 128 GB a 299 dollari.

IPhone SE di nuovo sul mercato

Come riporta The Verge, iPhone SE potrebbe essere una valida soluzione per tutti gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone relativamente piccolo che integra un jack per le cuffie e un sensore di impronte digitali. Il tutto a un prezzo economico rispetto ai nuovi telefoni portatili lanciati dalla stessa Apple.

Non si hanno per ora notizie certe riguardo le motivazioni che hanno spinto Apple a riavviare le vendite dello smartphone simile per design al 5S e dotato del tasto ‘Home’.

Apple lancia le smart battery case per i nuovi iPhone

Apple ha recentemente lanciato sul mercato le smart battery case per i suoi tre smartphone di ultima generazione: iPhone XS, XS Max e XR.

Si tratta di tre custodie, disponibili in bianco e nero, dotate di una batteria in grado di ampliare l’autonomia dei device.

Sono compatibili con i caricabatterie certificati Qi e possono essere ricaricate appoggiando il device con annessa custodia sul tappetino di ricarica wireless.

La smart battery case di iPhone XS offre fino a 21 ore di fruizione di internet o 25 ore di riproduzione video. Quella per iPhone XS Max incrementa l’autonomia fino a 20 ore di navigazione o 25 se si utilizza il dispositivo per visionare filmati. Infine, la custodia di iPhone XR garantisce fino a 22 di utilizzo per internet o 27 di riproduzione video.

Le smart battery case sono disponibili sull’Apple Store al prezzo di 149,00, a partire dal 18 gennaio 2019.