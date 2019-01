Amazon, sospese le vendite di Echo Wall Clock

Amazon ha momentaneamente sospeso le vendite di Echo Wall Clocks, l’orologio smart da parete super connesso.

Il device è stato lanciato sul mercato a dicembre 2018, ma alcuni clienti, meno di un mese dopo, hanno lamentato nelle recensioni diversi problemi di connettività.

L’orologio è ancora elencato sul sito dell’azienda di e-commerce ma è ‘attualmente non disponibile’.

Echo Wall Clock disponibile nelle prossime settimane

Come riporta The Verge, non si hanno informazioni riguardo il futuro reinserimento del device su Amazon e nemmeno sulle modalità di riparazione.

L’azienda di e-commerce, tuttavia, si augura di riprendere le vendite entro un paio di settimane.

“Siamo consapevoli che un piccolo numero di clienti ha avuto problemi con la connettività. Stiamo lavorando duramente per risolvere questo problema e abbiamo in programma di rendere nuovamente disponibile Echo Wall Clock nelle prossime settimane”, ha dichiarato un portavoce di Amazon.

Nonostante non si abbiano notizie certe riguardo l’attuazione di un programma di rimborso da parte dell’azienda, molto probabilmente Amazon si attiverà prontamente per risarcire i clienti con problemi di connettività.

L’orologio da parete super connesso di Amazon

L’Echo Wall Clock, presentato da Amazon nel mese di settembre 2018 nel corso di un evento privato tenutosi presso il quartier generale a Seattle, è stato lanciato sul mercato degli Stati Uniti a dicembre 2018, al prezzo di 30 dollari.

Si tratta di un device simile a un normale orologio da parete che offre diverse nuove funzioni smart.

Il dispositivo, ideato per i possessori dei dispositivi Echo, funziona abbinato via Bluetooth ai device di Amazon e richiede l’utilizzo del Wi-Fi per l’installazione. È alimentato da una batteria e comprende un anello con 60 led che si illuminano in modo personalizzato.

Al semplice comando vocale indirizzato ad Alexa, l’assistente virtuale dell’azienda di e-commerce, gli utenti possono impostare comodamente sveglie, timer e allarmi. L'orologio è inoltre in grado, grazie alla connessione a internet, di sincronizzare automaticamente l’ora corrente.