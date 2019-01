Ces 2019, le soluzioni smart per la cucina del futuro

Durante l’edizione 2019 del Consumer Electronics Show (Ces), la più importante kermesse internazionale dedicata all’hi-tech, sono state presentate numerose innovazioni tecnologiche che nei prossimi mesi o anni potrebbero avere un impatto non indifferente in vari settori, tra cui la domotica e l’automotive. La rivoluzione tecnologica si prepara ad arrivare anche in cucina, con delle macchine in grado di facilitare la vita degli chef. Infatti, tra le novità legate al mondo della robotica che sono state svelate a Los Angeles, non sono mancati dei prototipi come KitchenAid Cook Processor Connect, uno strumento che consente di svolgere velocemente ogni operazione necessaria per preparare un pasto fatto in casa: utilizzandolo sarà possibile bollire, friggere, cuocere a vapore, stufare e impastare, tritare, frullare, fare il purè, emulsionare, montare e mescolare.

Innovazione made in Italy

Anche l’Italia ha avuto il suo spazio durante la kermesse. La startup umbra “Al bicchiere” ha presentato un nuovo metodo di distribuzione del vino, basato sull’utilizzo di dispenser tecnologici in grado di tracciare temperatura e spostamenti della bevanda, garantendo un prodotto di alta qualità in ogni situazione. Una valida alternativa ai classici contenitori in vetro, nonché un ottimo modo per ridurre del 40% le emissioni nocive. Nel campo degli strumenti di lavoro da cucina si è distinta Countertop Dishwasher, una lavastoviglie smart e dalle dimensioni ridotte, dotata di una connessione a Internet e in grado di pulire le stoviglie in pochi minuti consumando solo un litro di acqua.

Il Sima di Parigi

Molte altre novità associate al settore agrobusiness sono previste per la nuova edizione del Sima di Parigi, il Salone Mondiale dei fornitori dell’Agricoltura e dell’Allevamento, in programma dal 24 al 28 febbraio. In tale occasione, Bosch presenterà Field Sensor, un sistema che combina dei sensori di campo (stazione meteorologica, sonda del suolo e telecamera multispettrale) con delle sorgenti di dati di telerilevamento.