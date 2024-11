4 videogiochi: FC 25, Silent Hill 2, Until Dawn e Mario e Luigi

Sono quattro titoli che abbiamo avuto modo di provare. Qualcuno come FC 25 è uscito nei mesi scorsi ma volevamo comunque parlarne per dare una nostra impressione. Gli altri tre: Silent Hill 2, Until Dawn e MArio e Luigi: fraternauti alla carica, sono titoli appena usciti che sicuramente faranno divertire tutti gli appassionati di videogiochi

EA Sports FC 25 Tattica e strategia, lo dice lo stesso Zinedine Zidane all'avvio di EA Sports FC 25. Sono questi gli elementi che contraddistinguono la nuova versione dell'ex Fifa. La rivoluzione di questo gioco è FC IQ. Grazie a questo motore tattico i calciatori che non sono comandati direttamente dal joypad si comporteranno in maniera più realistica, in base al proprio ruolo. Altra novità è Rush. Match 5 contro 5 in un campo più ristretto. Un game molto divertente e pieno di regole tutte da scoprire. E poi impatto visivo migliorato, giocatori più reali e giocabilità più fluida.

EA Sports FC 25, modalità Rush

Silent Hill 2 In casa Konami è il momento di Silent Hill 2. L'atteso remake dell'horror psicologico originariamente pubblicato nel 2001, ha raggiunto 1 milione di copie vendute in meno di una settimana dal lancio. Ampliate le aree che i giocatori potranno esplorare, nuove visuali e rinnovato sistema di combattimento. Tutto per sperimentare il senso di colpa, il dolore e l'orrore esistenziale di James Sunderland mentre esplora la città di Silent Hill, il luogo speciale che lui e la defunta moglie Mary erano soliti visitare...

Silent Hill 2

Until Dawn L'horror firmato Sony si chiama Until Dawn. E' un titolo solo per PS5 e PC. Diciamo che è un remake di uno dei giochi che hanno segnato la storia di questa filone. La trama si basa sull'effetto "farfalla", ogni scelta del videogiocatore porta a strade diverse. Until Dawn lo abbiamo trovato abbastanza coinvolgente. Anche la storia è appassionante. Otto ragazzi a un anno dalla scomparsa di alcune amiche decidono di passare i weekend in una baita in montagna per ricordarle. Ma in quelle zone si nascondono segreti e un serial killer. L'obiettivo sarà svelare il mistero ma soprattutto di restare vivi fino all'alba...

Until Dawn

Mario e Luigi: fraternauti alla carica Solo per Nintendo Switch arrivano Mario e Luigi: fraternauti alla carica. Gli idraulici più famosi del mondo saranno protagonisti di un'avventura dalla tinte marinaresche alla scoperta di un arcipelago frammentato che dovrà essere ricomposto. Il game play è molto divertente e a tratti anche esilarante. I due Bros dovranno lavorare di squadra per avere la meglio sugli avversari. In alcune situazioni sarà necessario prendere il controllo di Mario e Luigi contemporaneamente, attraverso i pulsanti dedicati per saltare, attaccare e schivare.