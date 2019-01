Un centinaio di prodotti, in una lunga lista di categorie che vanno dalla stampa 3D al fitness: sono i vincitori del "Ces 2019 Innovation Awards", il premio che l'evento di Las Vegas riserva a chi si sia distinto per tecnologia e design innovativi. Eccone alcuni.

I cinque vincitori italiani

Tra i vincitori, ci sono cinque prodotti italiani. MatiPay è un sistema di pagamento per i distributori automatici sviluppato da Sitael. L'azienda di Varese Bticino ha ottenuto il premio perché ha creato una piattaforma in grado di far dialogare, come un "interprete tecnologico" Alexa (l'assistente digitale di Amazon) con altri dispositivi della casa. Altro premio, altra impresa lombarda: Volta ha portato a Las Vegas una ciotola intelligente per gatti, dotata di un sistema capace di "ricordare" le abitudini dei mici e di monitorarli via app. Optima Molliter di Civitanova Marche è stata premiata nella categoria Salute per Sbi Motus Smart, un tutore per diabetici che connette medico e pazienti. La Woolf di Verona ha vinto invece grazie a un bracciale che se indossato dai motociclisti li avvisa se stanno commettendo infrazioni, dal superamento della velocità consentita alle zone a traffico limitato.

Dagli smartphone al kit di Harry Potter

Molti altri sono i premi assegnati. Tra gli smartphone, hanno vinto Samsung Galaxy Note 9, Moto Z3, LG V40 e G7, Galaxy A6, A7 e A9. Tra le trovate più curiose c'è Aquio, una borraccia che è anche una cassa connessa via bluetooth. L'Oreal ha portato a Las Vegas My Skin Track pH, una sorta di cerotto intelligente che traccia il grado del ph, le cui variazioni sono associate ad alcuni disturbi della pelle. I fan del maghetto sarebbero entusiasti dell'Harry Potter Coding Kit di Kano. È un insieme di strumenti connessi (compresa una bacchetta magica) pensato per incoraggiare i più piccoli ad approcciare la programmazione. Pillo Health Companion è invece un assistente digitale che si occupa della salute degli utenti, in special modo ricordando loro come alimentarsi, quali medicinali prendere e quando farlo. Nella sezione "Tecnologia per un mondo migliore", il riconoscimento è andato a giganti del tech e startup. Ai primi appartiene Waymo, la società di Alphabet specializzata in guida autonoma. Watergen ha prodotto un distributore da installare negli uffici che estrae l'acqua dall'ambiente e la depura migliorando così la qualità dell'aria e limitando l'utilizzo di plastica.