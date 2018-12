Mancano ormai poche ore al tanto atteso conto alla rovescia con il quale si dirà addio al 2018, per accogliere il nuovo anno con la speranza che possa regalarci tanta felicità e soddisfazioni.

Oltre alla lista dei buoni propositi per iniziare con determinazione il 2019, per quanto riguarda il mondo della tecnologia, arriva dagli esperti l’elenco delle innovazioni che verranno introdotte nei prossimi dodici mesi.

Le innovazioni tecnologiche del 2019

‘La tecnologia che ci cambierà la vita nel 2019’: con questo titolo quasi profetico il Wall Street Journal ha annunciato le innovazioni tecnologiche che saranno protagoniste dell’ormai prossimo 2019.

Come riporta il noto quotidiano finanziario statunitense, se il 2018 non è stato un anno fortunato per l’industria tecnologica, le aspettative per il 2019 sono, invece, particolarmente ottimistiche.

Nel 2018 “non ci sono molte cose che sarebbero potute andare peggio per l'industria tecnologica”. Ne sono un esempio le continue scuse di Zuckerberg per i problemi di privacy, le auto a guida autonoma che non si sono dimostrate sicure quanto ci si aspettava e gli scooter elettrici distrutti nelle città.

L’anno a venire "porta un ritorno all'ottimismo, che la tecnologia sia veramente positiva per il mondo”, riporta il quotidiano statunitense.

Ecco le innovazioni che rivoluzioneranno la tecnologia nel 2019.

Il lifting del software iPhone

Un cambiamento rivoluzionario riguarderà probabilmente i dispositivi di casa Apple, e in particolare gli smartphone e il loro sistema operativo.

Gli esperti, infatti, si aspettano che nel 2019 l’azienda di Cupertino stravolgerà la schermata principale degli iPhone, costituita da una semplice griglia di icone di applicazioni, rimasta invariata nelle dodici generazioni del sistema operativo iOS.

5G arriva nelle case e nuovi telefoni pieghevoli

Il 2019 sarà l’anno del debutto del 5G, che entrerà nelle case degli italiani e sarà fruibile su larga scala in alcune città della penisola.

Sono ormai prossimi nuovi dispositivi compatibili con la rete di quinta generazione che verranno lanciati da alcune aziende, quali Samsung, OnePlus e Motorola.

Apple, invece, ha fatto sapere che il primo iPhone con 5G vedrà la luce solo nel 2020. Il 2019 sarà anche l’anno del debutto dei telefoni pieghevoli. Un’ottima soluzione per avere nelle proprie tasche degli smartphone apparentemente piccoli, ma con schermi sostanzialmente più grandi.

La scomparsa dell’uomo dai supermercati e le consegne con auto a guida autonoma

Oltre ad Amazon Go, che il 22 gennaio ha inaugurato il suo primo negozio senza casse né commessi nel campus di Seattle, sono diverse le aziende concorrenti che nei prossimi dodici mesi daranno il via a questo nuovo modello di shopping.

Nel 2019 è in progetto anche l’impiego di veicoli a guida autonoma, in grado di consegnare pizze o birre direttamente nelle case dei consumatori.

Novità nel mondo dei giochi: da Harry Potter a Fortnite

Sulla scia del successo di Pokemon Go, gli esperti si aspettano il debutto nel mondo della ‘realtà aumentata’ di Harry Potter, il noto maghetto dell’universo fantasy. Fortnite, infine, il successo tecnologico del 2018, stravolgerà il mercato rafforzando il concetto di videogame sempre più social.