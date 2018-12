Apple considera normale la lieve curvatura presente in alcuni iPad Pro

Parlando col sito The Verge, Apple ha spiegato che la presenza di una lieve curvatura nello chassis di alluminio di alcuni iPad Pro arrivati nei negozi nel corso del 2018 è perfettamente normale e non può essere considerato un difetto. L’azienda di Cupertino tranquillizza gli utenti: la leggera piegatura non è altro che un semplice effetto del procedimento manifatturiero che non peggiorerà in futuro e che non avrà alcun impatto negativo sulle prestazioni del tablet.

Una conseguenza del processo di raffreddamento dei componenti

Apple ha chiarito che la curvatura è una conseguenza del processo di raffreddamento di componenti metalliche e plastiche che avviene nel corso della produzione di iPad Pro 2018. Nelle scorse settimane il difetto era stato segnalato da vari utenti preoccupati sui forum specializzati e sui social media. Spesso il problema si è manifestato dopo alcuni giorni di normale utilizzo del dispositivo. La leggera piegatura è presente sia nella versione di iPad Pro da 11 pollici sia in quella da 12,9 pollici. In Italia i prezzi dei dispositivi variano da 900 a 2mila euro, a seconda del modello e della capienza della memoria interna.

Stando a quanto riportato da The Verge, il problema si manifesta più frequentemente nelle versioni di iPad Pro dotate della connettività Lte. In questi device una striscia di plastica presente in corrispondenza dell’antenna interna crea una divisione nello chassis di alluminio.

La sostituzione dei dispositivi difettosi

Chi desidera restituire o scambiare un iPad in cui è presente la curvatura può farlo solamente entro 14 giorni dall’acquisto, rivolgendosi all’Apple Store o ad altri rivenditori. Superato questo termine, l’azienda di Cupertino non offre ulteriori possibilità di sostituzione del dispositivo. È comunque possibile far sistemare il difetto all’interno di un Apple Store, a patto che si sia in possesso della garanzia AppleCare+ (i dipendenti considerano la lieve piegatura come un danno accidentale).