La società americana Qualcomm ha ottenuto il divieto di vendita in Germania di modelli di iPhone 7, 8 e di iPhone X come conseguenza di un contenzioso legale sul brevetto con Apple. Lo ha stabilito oggi il tribunale di Monaco. I modelli XS, XS Max e XR saranno ancora disponibili nei negozi Apple. La sentenza è deludente, ha dichiarato un portavoce di Apple. La ragione del divieto è che alcune componenti elettriche nello smartphone violano un brevetto di Qualcomm.

Una battaglia che va avanti da anni

Apple e Qualcomm si rincorrono da anni per il mondo a colpi di denunce e procedimenti giudiziari. Secondo quanto stabilito nella sentenza, Qualcomm ha la possibilità di fermare la vendita dei modelli 7 plus, 7, 8, 8 Plus e X e di far richiamare quelli appena venduti. Al momento sono 15 gli Apple Store dove non saranno più disponibili i modelli “incriminati”. Mentre i più nuovi, XS e XR, sono esclusi dalla misura decisa dal tribunale di Monaco. La sentenza non è ancora passata in giudicato ma può essere ancora impugnata dalle parti in un tribunale di grado superiore, ha specificato il giudice. Nel suo giudizio la Corte fa riferimento a un risarcimento in favore di Qualcomm, la cui entità dovrà essere stabilita in un procedimento separato.

