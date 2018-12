Torino abbraccia il futuro: da giugno nasce l’Italian Tech Week

Dal 25 al 28 giugno 2019 si terrà a Torino l’Italian Tech Week, un nuovo evento che ambisce nel giro di pochi anni a diventare la più importante manifestazione di tecnologia sul territorio italiano. Si tratterà di un appuntamento dedicato ai maggiori protagonisti dell’imprenditoria del settore tech provenienti sia dall’Italia che da tutta Europa. L’edizione zero dell’evento comprenderà convegni, seminari, presentazioni delle ultime innovazioni tecnologiche e molto altro ancora, nel tentativo di dare spazio alle eccellenze del Vecchio continente che volgono lo sguardo al futuro.

Italian Tech Week, i protagonisti

Italian Tech Week farà il suo esordio nel capoluogo piemontese a fine giugno, organizzato da Camera di Commercio di Torino, Club degli Investitori, Compagnia di Sanpaolo, Ogr, Policlinico di Torino, Sei e Università di Torino. Durante i quattro giorni dell’edizione zero della manifestazione, patrocinata dal Ministero dello Sviluppo e dal Comune di Torino, si darà spazio a protagonisti che per i propri progetti, visioni o innovazioni si collocano nel mondo dell’imprenditoria tech. Tra questi ci saranno Enel, Google, Istituto Italiano di Tecnologia, Fondazione Agnelli, Collège des Ingénieurs e UniCredit. Italian Tech Week diventerà così luogo di dibattiti aperti al pubblico, convegni pensati sia per studenti che per professionisti, oltre a un’occasione per raccogliere fondi per le startup che vogliono investire nel settore.

Non solo Maker Faire

Imprenditori, investitori ed esperti potranno approfittare di Italian Tech Week per avere una panoramica completa delle più recenti applicazioni della tecnologia, sia per le aziende che per la società. Il programma definitivo della manifestazione sarà pubblicato su www.italiantechweek.org nelle prime settimane del 2019. Grazie all’appuntamento torinese l’Italia si arricchisce di un altro evento dedicato alla tecnologia oltre alla Maker Faire, la fiera tenuta a Roma che lo scorso ottobre ha raggiunto la sua sesta edizione ed è considerata la più grande esposizione europea in ambito di innovazione. Durante l’ultima Maker Faire, il pubblico ha potuto assistere alla presentazione di 700 progetti riguardanti le ultime novità del settore scientifico e tecnologico.