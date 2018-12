Intelligenza artificiale, Europa al primo posto per ricerche nel settore

L’Europa è in prima posizione nella classifica dei continenti con un maggior numero di ricerche scientifiche nel settore dell’Intelligenza artificiale. È quanto è emerso dal rapporto Ai Index, secondo il quale, però, gli studi più influenti vengono realizzati dai ricercatori statunitensi.

La classifica è stata stilata grazie ai dati ottenuti dal database Scopus, in grado di registrare e tracciare oltre 30mila pubblicazioni.

Il rapporto Ai Index

L’Europa è in cima alla graduatoria con il 28% degli articoli pubblicati in tutto mondo nel 2017. Segue la Cina con il 25% e gli Usa con il 17% delle pubblicazioni.

Nei prossimi anni, però, la classifica potrà subire importanti variazioni. La Cina, attualmente in seconda posizione, è stata partecipe, nell’ultimo anno, di un incremento del 17% degli articoli pubblicati in questo ambito. Una crescita che, escludendo particolari intralci e rallentamenti, permetterà a Pechino di ‘spodestare’ l’Europa, che ha registrato, invece, un +8%. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la crescita delle pubblicazioni è stata del 13%.

Se invece si prende in considerazione il ‘citation impact’, ovvero l’importanza delle ricerche a seconda del numero di citazioni, sul podio ci sono gli Stati Uniti, seguiti da Europa e Cina.

"Gli Usa battono tutti gli altri con gli autori statunitensi che sono citati l'83% di più della media globale”, si legge nel rapporto.

