Disney ha ideato un drone in grado di realizzare dei graffiti

Negli ultimi anni sono stati realizzati dei droni programmati per svolgere una vasta gamma di compiti. Ne esistono alcuni in grado di tenere lontani gli uccelli dai campi coltivati o dagli aeroporti, altri capaci di consegnare i pacchi di Amazon, scattare foto e realizzare video in alta definizione. In futuro, saranno persino usati per portare il caffè in ufficio. Non stupisce dunque che Disney, la multinazionale statunitense resa celebre da film di animazione di altissima qualità come ‘La bella e la bestia’ e ‘Il gobbo di Notre Dame’, abbia dato vita a un drone in grado di realizzare dei veri e propri graffiti.

Il drone Writer

La divisione di ricerca e sviluppo della compagnia ha lavorato duramente per realizzare un robot volante equipaggiato con una pistola a spruzzo utilizzabile per disegnare sui muri e dipingere oggetti tridimensionali. Al momento esiste solo un prototipo non troppo preciso nell’arte del disegno, ma il modello finale dovrebbe essere in grado di creare dei graffiti elaborati in un tempo piuttosto ridotto.

Il drone prende il nome di PaintCopter e, utilizzando delle videocamere, riesce a capire che cosa sta osservando. Questo gli consente di spruzzare lo spray nei punti giusti.

I possibili utilizzi di PaintCopter

Le precedenti versioni del quadrirotore necessitavano di rifornirsi regolarmente di vernice utilizzando una spugna imbevuta di colore. Il nuovo prototipo, tuttavia, riceve un rifornimento costante tramite un tubo e può così dipingere le pareti più a lungo.

Disney ha dichiarato che PaintCopter potrebbe essere utilizzato quando è necessario dipingere delle superfici particolarmente alte, rendendo superfluo l’utilizzo di scale e impalcature. Verrebbe quasi scontato pensare che in futuro il drone possa trovare ben più di un campo di applicazione nei famosi parchi a tema della compagnia, ma sembra che per ora il suo utilizzo in tale ambito non rientri nei piani della multinazionale.