Microsoft HoloLens, la realtà mista debutta in ospedale

La realtà virtuale è un settore in continua espansione e che, anno dopo anno, attira nuovi competitor, ognuno con i propri progetti e idee. Di recente, aziende come Magic Leap e Blippar hanno proposto delle tecnologie interessanti e potenzialmente in grado di cambiare, almeno in parte, le abitudini di molte persone. Un esempio concreto dell’impatto che i visori di realtà mista possono avere sulla società è stato fornito da Microsoft in questi giorni. L’azienda di Redmond ha annunciato che HoloLens è entrato a far parte della strumentazione di un ospedale del Regno Unito. Si tratta dell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool, una struttura che ogni anno aiuta 270.000 bambini a rimettersi in salute.

In sala operatoria

I medici dell’ospedale pediatrico hanno iniziato a usare il visore per accedere con facilità a informazioni aggiornate sul paziente che stanno operando. La realtà aumentata permette loro di accedere a questi dati senza dover utilizzare le mani, rendendo possibile consultarli senza smettere di operare. In questo modo viene massimizzata l’attenzione che i medici possono dare ai pazienti.

Le nuove frontiere della realtà mista

La collaborazione tra Microsoft e l’Alder Hey Children’s Hospital non si ferma qui. Entrambe le realtà stanno lavorando assieme agli sviluppatori di Black Marble per creare applicazioni che possano essere usate in sinergia da HoloLens e Surface Hub, lo schermo multitocco di Microsoft che consente a più persone di intervenire sullo stesso progetto. I nuovi software dovrebbero consentire ai medici di pianificare le operazioni su Surface Hub e di inviare i dati così ottenuti sui caschetti HoloLens indossati dai chirurghi.

Stando alle parole di Robert Hogg, uno degli amministratori delegati di Black Marble, HoloLens ha delle capacità di visualizzazione molto potenti. Abbinarlo a Surface Hub, che ritiene una piattaforma adatta per svolgere dei lavori di gruppo, potrebbe essere la chiave per offrire agli utenti delle nuove esperienze immersive e per dare un valido supporto ai professionisti del settore sanitario.