Per gli amanti della tecnologia, San Valentino è un’occasione per ricevere in dono il gadget hi-tech dei sogni. Ecco i nostri consigli (per tutte le tasche) per azzeccare il regalo perfetto.

1. Pixel love box

Comunicate soprattutto via smartphone? Pixel Love Box renderà i vostri messaggi d’amore speciali. La scatoletta di legno, con un cuore rosso in stile pixel su un lato, si collega allo smartphone, pronta ad illuminarsi all’arrivo di un messaggio dal partner. Una volta aperto il box, sul monitor si visualizza il testo dell’amato. Per veri romantici.

2. Il drone per selfie addicted

Il servizio fotografico di coppia lo scatta il drone. I dispositivi comandati da remoto, usati per gli scopi più vari, svelano un lato romantico. In commercio esistono diversi modelli forniti di fotocamera HD, ideali per scattare selfie dall’alto. Fra i consigliati, il DJI Spark: piccolo e facilmente maneggevole, può prendere il volo direttamente dal palmo della mano (e qui tornare per l’atterraggio). Controllabile attraverso l’apposito controller o lo smartphone, DJI Spark si basa su una tecnologia di riconoscimento facciale e controllo dei gesti, che permette di scattare selfie dall’alto semplicemente gesticolando verso il drone. Il dispositivo ha 16 minuti di autonomia in volo. GUARDA IL VIDEO

3. Regalale un anello… smart

Se lei desidera un anello, regalaglielo intelligente. Circular Smart Ring è un fitness tracker da portare al dito, indossabile anche nelle occasioni più formali grazie al suo design discreto e moderno. Ma è molto più di un comune tracker per l’attività fisica: invece di misurare le ore di sonno, le distanze percorse e altro, fornendo all’utente dati grezzi, Circular Smart Ring entra nella vita quotidiana, fornendo suggerimenti specifici su come migliorare le proprie giornate per il benessere di fisico e mente. Per sostenere il progetto è stata lanciata una campagna su Kickstarter. GUARDA IL VIDEO

4. Occhiali da sole con altoparlanti

Molto più di un paio di occhiali da sole: i Bose Frames - disponibili in due modelli - sono il regalo ideale per chi ama ascoltare musica in ogni luogo. Lo speciale accessorio vanta degli altoparlanti integrati nella montatura che, grazie alla connettività bluetooth, permettono di ascoltare la musica senza ricorrere alle comuni cuffie o auricolari. I Bose Frames coniugano un design accattivante e la qualità sonora Bose; inoltre sono compatibili con Bose AR, la piattaforma di realtà aumentata del brand, pensata per offrire agli utenti esperienze di ascolto innovative e coinvolgenti. Unico neo: la batteria dura tre ore.

5. Alexa per ogni coppia

Non sono certo una novità dell’ultima ora, ma l’interesse per gli altoparlanti smart resta alto. Alexa, l’assistente personale che sfrutta l’intelligenza artificiale, realizzato dall'azienda di Jeff Bezos e basato su Amazon Echo, si adatta alle più svariate esigenze, proponendo un’offerta variegata. Attraverso lo smart speaker targato Amazon è possibile chiedere ad Alexa di ascoltare la propria playlist preferita (se il partner è un amante della musica), gestire un elenco di cose da fare (per chi ha una vita impegnatissima), affiancare un aspirante chef nella preparazione di una ricetta (se qualcuno nella coppia ama cucinare), e molto altro.

6. Tile, bluetooth tracker per distratti

Se trovare le chiavi dell’auto, il portafogli o l’agenda è ogni giorno un’impresa per il vostro partner, regalategli Tile, il localizzatore di oggetti che - attraverso l’app per smartphone dedicata e la recente collaborazione con Google Assistant - aiuta a tenere traccia di ciò che vi serve, in qualsiasi luogo e momento. Il tracker si presenta come una piccola targhetta quadrata da agganciare dove si preferisce e in pochi passaggi il collegamento allo smartphone è pronto. Il dispositivo funziona a doppio flusso: si possono trovare - ad esempio - le chiavi di casa partendo dall’app sul telefonino oppure, schiacciando il pulsante presente su Tile, è possibile individuare facilmente lo smartphone, grazie ad un segnale acustico. Anche ritrovare le chiavi smarrite per strada con Tile è più semplice con la mappa che geolocalizza in tempo reale tutti i dispositivi nelle vicinanze. Il bluetooth tracker ha un costo che si aggira intorno ai 59 euro per la confezione doppia.

7. Sex toy smart

Che San Valentino sarebbe senza un gadget piccante? I sex toys ad alta tecnologia rappresentano un trend in crescita (e da quest’anno sono stati ammessi al CES di Las Vegas). Come riporta Forbes, nel 2017 il mercato del benessere sessuale valeva 39 miliardi di dollari e si prevede che entro il 2026 raggiungerà i 123 miliardi. In questo panorama sono sempre di più i dispositivi 2.0: è il caso di i.Con Smart Condom, un anello regolabile progettato per essere indossato da lui, che funziona come un tracker particolare. Misura le prestazioni sessuali, la durata delle performance, rileva le diverse posizioni e conta le calorie consumate, tutti dati archiviati nell’app dedicata.

8. Fotocamera istantanea Canon Zoemini C

Scatta e stampa. Rivolta agli utenti che desiderano stampare in tempo reale le proprie immagini scattate dallo smartphone, l’instant camera è piccola e leggera e si collega a uno smartphone o un tablet tramite funzionalità bluetooth. Inoltre, offre uno specchio per i selfie integrato, luce circolare e scatto remoto. Le foto sono stampate nel formato 5 x 7,6 centimetri e grazie all'app Canon Mini Print è possibile applicare dei filtri ad hoc, prima di stampare. Il prezzo è di 129,99 euro. Per gli amanti del vintage, l’alternativa è Polaroid 9010 OneStep+. GUARDA IL VIDEO

9. Lo specchio a LED per il make-up

Fidanzata appassionata di bellezza e make-up? Bastano una ventina di euro per renderla felice con lo Xiaoyue LED Makeup Mirror. La particolarità dello specchietto da trucco sviluppato dal brand cinese Xiaomi sta nell’illuminazione a LED, in grado di fornire una luminosità pari al 95% di quella diurna. È possibile scegliere fra tre diverse intensità di luce e lo specchio da tavolo si può anche trasportare, grazie alla batteria; è disponibile anche l’opzione di risparmio energetico, che spegne automaticamente i LED dopo alcuni minuti di inattività o quando la batteria è in esaurimento.

10. Fiori 2.0

I fiori per San Valentino? Solo se sono di ultima generazione. La startup Mu Design ha sviluppato LUA, una fioriera intelligente che sfrutta l’intelligenza artificiale per comunicare le sue emozioni (e sopravvivere a chi è privo di pollice verde). Mentre la pianta cresce, LUA manda dei messaggi, visualizzando sul display emoji diverse che stanno ad indicare il suo stato di salute: se ha bisogno di acqua, di più o meno luce e così via, per un totale di 15 diverse emozioni animate. “Il nostro obiettivo è quello di dare vita al ramo emotivo dell'Internet delle Cose, aggiungendo uno strato di emozione alla tecnologia” dice il CEO di Mu Design, Vivien Muller. GUARDA IL VIDEO