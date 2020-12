Natale 2020: 10 regali tech per i più piccoli

Tecnologia sotto l’albero per bambini e giovani adolescenti: fra droni tascabili e robot dotati di intelligenza artificiale, passando per rompicapo 2.0 e mini fotocamere per selfie, ecco la nostra selezione

La tecnologia al servizio dei più piccoli, per divertirsi stimolando creatività e ingegno. Ecco dieci idee regalo per baby nerd appassionati di elettronica in vista del prossimo Natale (LO SPECIALE).

Robo Wunderkind per menti creative approfondimento Dactyl, il robot che risolve il cubo di rubik con una sola mano Pensato per nutrire le capacità cognitive e incoraggiare la creatività di bambini e ragazzini dai 5 ai 14 anni, Robo Wunderkind insegna l’arte della programmazione ai più piccoli, in modo divertente e giocoso. Il giocattolo hi-tech presenta una serie di blocchi di costruzione compatibili con LEGO, con tanto di suoni, luci e sensori, con cui è possibile assemblare una piccola auto, un faro luminoso o altro; poi attraverso l'app dedicata, i bambini possono controllare il loro robot facendolo muovere, accendendo luci e così via. Ci sono tre kit tra cui scegliere: Explorer Lite, con sei moduli di costruzione, Explorer Prime con otto e Explorer Pro che offre 15 moduli. Il cubo di Rubik 2.0 Un gioco senza tempo nato negli anni Ottanta che trova nuova vita grazie a Rubik's Connected. L’innovativo Cubo di Rubik ha lo stesso aspetto del colorato dado tradizionale, ma è dotato di sensori e si connette tramite Bluetooth a un'app dedicata, che mostra all’utente tutti i trucchi per risolvere il rompicapo in meno di un'ora e migliorare la tattica di gioco. Inoltre è possibile competere con altri giocatori online e entrare a far parte di una community di appassionati sparsi in tutto il mondo. Prezzo 79,95 euro.

Boxer Interactive A.I. Robot Toy approfondimento 'Dono sospeso', Natale solidale in Comune del Bolognese Espressioni animate, suoni buffi e tanto divertimento: il piccolo robot risponde agli stimoli e offre diverse possibilità di gioco, anche grazie alla palla interattiva inclusa nella confezione. Per la gioia di ogni genitore, Boxer Interactive A.I. Robot Toy non necessita di assemblaggio ed è immediatamente pronto per l'utilizzo. Dotato di più sensori e altre funzioni tecnologiche, il giocattolo intelligente risponde ai movimenti della mano e interagisce nei modi più divertenti, diventando un vero amico virtuale. Indicato dai sei anni in su. Tracker per giovanissimi Il tracker per bambini Garmin di terza generazione rappresenta una possibilità interessante: fra le caratteristiche più allettanti del Garmin Vivofit Jnr 3 c’è la lunga durata della batteria, oltre a tante altre funzioni che permettono ai più piccoli di monitorare facilmente i passi, il sonno e le attività quotidiane, sbloccando divertenti quiz e gameplay e altri intrattenimenti. In alternativa c’è l’Ace 2 Fitbit, un fitness tracker impermeabile indicato dai 6 anni in su. Tramite Kid View i bambini possono vedere i dati delle loro statistiche, i badge e le opzioni del quadrante dell'orologio, inoltre possono connettersi con gli amici (precedentemente approvati dai genitori). DJI Mini 2, il drone tascabile Pieghevole e ultraleggero, con i suoi poco più di 200 grammi di peso offre a un prezzo concorrenziale performance impressionanti, qualità delle immagini e video creativi in solo pochi tocchi. Con 30 minuti di autonomia in volo, DJI Mini 2 include una serie di utili accessori, può resistere a venti di 29-38 km/h e decollare da un’altitudine massima di 4000 metri, in modo da rendere lo scatto sempre stabile. A 599 euro.

Osmo Creative Game Kit, creatività by Apple approfondimento TikTok, ecco la guida all'uso consapevole per genitori e ragazzi Il sistema di gioco per iPad combina tecnologia, creatività e apprendimento per permettere ai più piccoli di creare avventure animate magiche e personalizzate. Tre gli ambienti di gioco disponibili - Monster, Masterpiece e Newton - che offrono una serie di attività volte a stimolare creatività, disegno e intuizione. Per fasce di età differenti, dai 4 ai 12 anni. Mini fotocamera per TikTok addicted La fotocamera Vecnos IQUI ZTQ01 360 sarà apprezzata da coloro che già amano TikTok e Snapchat. Dotata di un sistema ottico a quattro lenti, consente di catturare filmati a 360 gradi di te e di tutto ciò che ti circonda, inviandoli a un'app dedicata con un click. Ogni contenuto creato può essere arricchito di effetti e condiviso sulle principali piattaforme social. Ultraleggera, la speciale fotocamera è tascabile, occupa appena sette centimetri di spazio.