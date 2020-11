Lego Super Mario, in arrivo nuove avventure personalizzabili

Grazie ai nuovi set e ai Pack Personaggi, i giocatori potranno rendere la propria esperienza sempre diversa, anche modificando parametri come il tempo di gioco e i modi per guadagnare monete

Dopo il suo debutto a inizio anno, Lego Super Mario si prepara a espandersi con nuovi set e personaggi, pensati per consentire ai giocatori di vivere esperienze sempre diverse. Tra i prodotti svelati da Lego c’è “Costruisci la tua avventura – Maker Pack”, una “cassetta degli attrezzi creativa” che permette di personalizzare le proprie avventure, modificando parametri come il tempo di gioco e i modi per guadagnare le monete. La Customisation Machine inclusa nel set consente di cambiare il modo in cui Lego Mario reagisce a tre Special Bricks, mentre il nuovo tubo di partenza sfida i giocatori a raggiungere il traguardo in un minor lasso di tempo per mettere le mani su delle ricche ricompense. In totale, il Maker Pack è composto da 366 pezzi.

Gli altri set presentati da Lego approfondimento Lego Super Mario, svelato il primo set: prezzo e data di uscita Oltre al Maker Pack, Lego ha presentato anche i set “Incontro nella giungla di Categnaccio - Pack di espansione”, “La sfida rompicapo della Pianta Piranha - Pack di espansione”, “La palude velenosa di Torcibruco - Pack di espansione”, “Mario pinguino - Power Up Pack” e “Mario tanuki - Power Up Pack”. Inoltre, l’azienda danese ha svelato per la prima volta anche la Serie 2 dei Pack Personaggi Lego Super Mario, tutti dotati di un action tag che può essere letto da Lego Mario. Ecco i dieci personaggi annunciati: Huckit Crab, Spiny Cheep, Ninji, Foo, Parachute Goomba, Fly Guy, Poison Mushroom, Para-Beetle, Thwimp e Bone Goomba. Saranno contenuti nei pack a sorpresa e i fan scopriranno solo una volta aperta la confezione chi andrà a unirsi alla loro collezione. Tutti i nuovi set e i Pack Personaggi saranno disponibili dal primo gennaio 2021 nei negozi specializzati. Sono stati progettati per essere compatibili con l’applicazione gratuita di Lego Super Mario, che ospita le istruzioni di costruzione 3D dei set, tiene traccia dei punteggi e fornisce ispirazione per le costruzioni e i modi di giocare.