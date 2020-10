Videogames, Super Mario Bros festeggia i suoi primi 35 anni

Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario di Super Mario Bros, uno dei videgiochi più venduti nel mondo. Era il 1985 quando in Giappone Mario e Luigi tenevano incollati alle console i primi appassionati. Il personaggio Mario invece nasce nel 1981 come Jumpman nel gioco Donkey Kong.



Le iniziative



Per celebrare il 35esimo anniversario la casa Giapponese ha organizzato una serie di iniziative e lanciato nuovi titoli per Nintendo Switch. Tra i giochi non poteva mancare Super Mario 3D All-Stars, una collezione che racchiude le versioni rimasterizzate di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Poi Mario Kart Live: con questo titolo il divertimento della serie Mario Kart si affaccia nel mondo reale. I giocatori potranno usare una console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite e gareggiare usando un kart telecomandato.

Arriva anche un dispositivo da collezione

In arrivo anche Game & Watch: Super Mario Bros, un nuovo dispositivo collezionabile ispirato alle console Game & Watch originali degli anni ’80 che includevano un gioco ed erano utilizzabili anche come orologio. Infine - e non ultimo - Super Mario Bros 35, titolo online competitivo per 35 giocatori: l’obiettivo sarà sconfiggere tutti gli altri Mario.