Natale 2020: 10 idee regalo tech per ascoltare (e fare) musica

Musicisti o aspiranti tali, ma anche semplici fanatici dell’ascolto. Dagli altoparlanti di ultima generazione alle cuffie wireless, passando per il giradischi 2.0 e colorati dispositivi audiovisivi per la casa. Ecco la nostra selezione

Tecnologie e musica si uniscono per offrire all’utente un’esperienza di ascolto (e non solo) migliorata e inedita. Ecco i gadget che ogni appassionato del genere desidererebbe ricevere il prossimo 25 dicembre.

Il kit per aspiranti batteristi Non servono piatti e tamburi, per ora: le speciali bacchette dotate di sensori di Senstroke Drum Kit permettono di tamburellare su qualsiasi superficie: un tavolo, un cuscino o qualsiasi altra cosa trasformando il ritmo in un sound trasmesso via bluetooth allo smartphone, grazie all’app dedicata. Ogni colpo di bacchetta è trasformato in una nota MIDI, per ascoltare in tempo reale la performance alla batteria dal proprio dispositivo mobile. La musica si accede con Nanoleaf Rhythm Edition Una serie di piccoli pannelli luminosi triangolari che prendono vita con la musica. Da montare su qualsiasi superficie, assemblandoli a proprio piacimento, i moduli di Nanoleaf Rhythm Edition reagiscono al ritmo delle tue canzoni preferite in tempo reale: rilevano l'audio e lo trasformano in colore e luce, generando un inedito display audiovisivo. Compatibile con Google Assistant, Alexa, Apple Homekit. A 99,99 euro.

Le cuffie di Sony approfondimento Sony lancia le WF-1000XM3, gli auricolari che cancellano il rumore Ci sarete solo tu e la musica. È la promessa di Sony WH-1000XM4, il cui fiore all’occhiello è un accuratissimo livello di cancellazione del rumore di fondo. Attraverso l’Adaptive Sound Control le cuffie, giunte alla quarta generazione, rilevano l'ambiente circostante e adattano le impostazioni audio per offrire un’esperienza di ascolto ottimale. Inoltre grazie a 360 Reality Audio, potrai godere di una nuova esperienza immersiva che conduce l’utente in un “campo sonoro sferico a 360°”, con un suono che arriva da ogni direzione, così realistico che sembra di stare a un live o a una registrazione in studio. Buona anche la durata della batteria. Gli occhiali per ascoltare musica Sono occhiali da sole dallo stile glamour e, grazie alla tecnologia Bose Open Ear Audio, permettono di ascoltare musica e rispondere alle telefonate in viva voce attraverso le speciali casse audio integrate nelle aste laterali. Gli occhiali Bose Frames Soprano sono ultraleggeri e si comandano con un tocco delle dita. Per spegnerli, invece, basta capovolgerli. Prezzo 279,95 euro. Il giradischi 2.0 L’alta tecnologia si tinge di vintage: Sony PS-LX310BT è il giradischi con connessione bluetooth che permette agli appassionati di vinili di ascoltare i loro LP preferiti godendo di un sound chiaro e naturale, da collegare a un altoparlante o alle cuffie. Qualsiasi sia il dispositivo di appoggio, configurare il giradischi sarà rapido e semplice e in pochi minuti quel suono caldo e morbido tipico del giradischi di un tempo inonderà la casa. Dal design elegante, Sony PS-LX310BT ottimizza l’esperienza di ascolto grazie alla funzione Full Auto Play: il giradischi abbassa automaticamente il braccio, trova il solco e riproduce la musica dall'ultimo dispositivo connesso. Quando il disco finisce, il braccio torna automaticamente nella posizione iniziale. In vendita a 250 euro. Per chitarristi smart Il Positive Grid Spark è un amplificatore per chitarra intelligente ricco di funzionalità che ti accompagna durante la performance, mostrandoti persino quali accordi suonare. Connesso tramite Bluetooth, con doppi altoparlanti e una vasta gamma di controlli e preset del pannello, è associato ad un’app gratuita attraverso cui puoi suonare i tuoi brani preferiti durante l’ascolto in streaming, con la visualizzazione in tempo reale degli accordi sullo smartphone. Positive Grid Spark può anche creare una traccia di batteria e basso di accompagnamento su cui suonare.

La soundbar di fascia alta approfondimento Cuffie, casse, altoparlanti per feste: tutte le novità di Harman Jbl Sonos continua ad espandere la sua selezione di altoparlanti per home theater con la soundbar Arc, che combina il supporto dell'assistente vocale del Sonos Beam con la potenza della Sonos Playbar in un unico dispositivo. Per TV, film, musica, videogiochi e molto altro, è facile da integrare in un sistema multiroom Sonos esistente o da accoppiare con altri altoparlanti e offre straordinarie prestazioni audio. Grazie ad Assistente Google e ad Amazon Alexa già integrato, è possibile riprodurre musica e notiziari, impostare la sveglia, ricevere la risposta a qualsiasi domanda e molto altro, il tutto senza mani. Per futuri pianisti Un modo divertente e immediato per imparare a suonare il pianoforte: ROLI LUMI è la tastiera portatile per principianti dotata di luci che ti guidano mentre suoni. Il dispositivo è dotato di un ampio archivio musicale: seleziona il brano che desideri e man mano che la canzone procede, i tasti della strumento smart si illumineranno, guidandoti verso le note corrette. Inoltre ROLI LUMI offre 100 lezioni in-app con scale di apprendimento, accordi, tecniche e tutorial video interattivi.