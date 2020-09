Cuffie, casse, altoparlanti per feste: tutte le novità di Harman Jbl

Tanti nuovi prodotti nel campo dell’intrattenimento e dell’audio presentati da Harman Jbl durante una conferenza stampa virtuale, in occasione della fiera tech Ifa 2020. Per fare sport, ascoltare musica in movimento e tornare a fare festa, speriamo il prima possibile

Dalle casse eleganti a quelle per far festa, dagli auricolari specifici per il gaming a quelli per fare sport. Sono tanti i prodotti presentati da Harman Jbl in una conferenza stampa virtuale in occasione della fiera tech Ifa 2020, in un periodo in cui è aumentato moltissimo l’ascolto di musica all’interno delle mura domestiche.

L’elegante speaker Citation



Harman amplia la linea Citation con il nuovo speaker portatile Citation 200. Si tratta di un altoparlante portatile molto elegante (in tessuto in misto lana) adatto sia agli ambienti interni che esterni, che promette fino a otto ore di riproduzione, ha un audio HD ed è compatibile con streaming Wi-Fi e Bluetooth. Citation 200 è resistente agli schizzi con standard IPX4l, si carica comodamente sulla sua base e ha l’Assistente Google integrato.

Tanti auricolari wireless per tutti i gusti



Tante le nuove cuffie e i nuovi auricolari presentati da Jbl. A partire dalla linea Jbl Quantum specifica per il gaming: le nuove cuffie promettono un audio immersivo, sono leggere e durevoli per essere indossate anche a lungo, hanno un sistema surround a 360 gradi e ovviamente hanno la funzionalità di cancellazione del rumore esterno attivo per focalizzarsi solo sul gioco.

Tra le nuove cuffie segnaliamo Jbl Live Free Noise Canceling+: nuovi auricolari wireless con cancellazione del rumore (grazie alla tecnologia proprietaria Smart Ambient permettono di mantenere il contatto con l’ambiente circostante), ricarica veloce, impermeabili fino allo standard IPX7 contro sudore e agenti atmosferici. E poi ci sono le Jbl Reflect Mini TWS, particolarmente adatte allo sport - “compagne perfette per ogni allenamento”, spiegano da Jbl - che combinano un design dal massimo comfort con certificazione IPX7 e 21 ore di riproduzione.