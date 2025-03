Samsung annuncia il lancio ufficiale di One UI 7: cosa sapere

“Una nuova interfaccia utente con miglioramenti basati sull'AI che rendono le interazioni quotidiane più significative e intuitive”. Così Samsung, attraverso una nota ufficiale , ha confermato ufficialmente il lancio di One UI 7, in calendario per il 7 aprile, che introdurrà sui dispositivi del colosso “un design audace per una maggiore personalizzazione e controllo sull’esperienza utente”. In particolare, come detto, One UI 7 proporrà agli utenti “una nuova interfaccia progettata per l’AI, che consente di interagire con i dispositivi Galaxy in modo più naturale che mai”, sottolinea Samsung. Il lancio di One UI 7 avrà inizio, dunque, a partire dall’inizio del prossimo mese. L’aggiornamento sarà disponibile a partire dalla serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 e si estenderà gradualmente ad altri smartphone e tablet Galaxy nelle settimane successive, inclusa la serie Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, Galaxy Tab S10 e Galaxy Tab S9.

Cosa prevede l’aggiornamento

Cosa aspettarsi da questo update? Lo spiega ancora Samsung, sottolineando come One UI 7 si proponga “con un design semplice, impattante ed emotivo, che offre un’esperienza fluida e coerente per gli utenti Galaxy”. La schermata home verrà “semplificata”, mentre tutti i widget One UI saranno sostanzialmente riprogettati, mentre “la schermata di blocco permetterà una personalizzazione intuitiva e fluida”. Non solo, perché la “Now Bar” fornirà aggiornamenti “in tempo reale direttamente sulla schermata di blocco”. Come accennato, One UI 7 avrà l’obiettivo di introdurre “esperienze basate sull’AI che aiutano a rimanere produttivi ed esplorare la creatività”, ribadisce ancora il colosso. Partendo dal concetto che “con Galaxy AI, le attività quotidiane sono semplificate, riducendo la necessità di passare da un’applicazione all’altra” e che AI Select potrà offrire agli utenti “raccomandazioni intuitive in base al contesto”. Ed il “Writing Assist” darà modo di riassumere facilmente o formattare automaticamente i contenuti nei quali è possibile selezionare i testi. Tra l’altro, anche grazie all’integrazione più massiva di Google Gemini, per l’utente “controllare il dispositivo sarà facile come parlare con un amico”, conclude Samsung. Per esempio, basterà premere a lungo il pulsante laterale e chiedere informazioni anche specifiche che Gemini “fornirà istantaneamente in un’unica interazione fluida”. La ricerca si estenderà anche alle impostazioni dei dispositivi,” semplificando la regolazione delle preferenze”. Basterà, infatti, recarsi nelle impostazioni e dire “I miei occhi sono stanchi”. In breve, appariranno opzioni consigliate, tra cui quella che consente di regolare la luminosità oppure ancora attivare la Eye Comfort Shield.