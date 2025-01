Galaxy S25 Ultra, il top di gamma di casa Samsung

La parola d'ordine della nuova serie Samsung Galaxy S25 (qui il nostro articolo di presentazione) è intelligenza artificiale. Grazie al sistema operativo Android 15 e One UI 7 adesso l'AI comunica con le app e permette di interagire con lo smartphone come se fosse un compagno o un assistente.

Intelligenza artificiale come un assistente

Per accedere a questo mondo ci pensa Gemini, con un tasto si può chiedere di trovare un ristorante nelle vicinanze e contemporanemente inviare una mail a un collega e mettere tutto in calendario. Non mancano traduzioni e trascrizioni. Oppure utilizzare il Cerchia e Cerca di Google per avere info immediate. E poi c'è l'altra grande novità: la "pillola" Now Bar. È come un widget, e attraverso Now Brief sarà l'assistente personale che ricorderà gli appuntamenti previsti in calendario, darà le news in base alle nostre preferenze, monitorerà l'attività registrata con il ring (come sport e sonno) e la sera ci ricorderà cosa ci aspetta l'indomani.

Una funzione che ci ha colpito è quella del "regola audio". Se ad esempio abbiamo girato un video in una zona rumorosa o ad un concerto e vogliamo isolare una parte di audio adesso si può fare con un solo tocco. Lo smartphone dopo aver analizzato il video creerà le varie tracce audio e così decidere cosa tenere, abbassare o togliere.