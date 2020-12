Natale 2020: 10 regali hi-tech per gli sportivi

Dal tappetino smart per lo yoga alla corda da saltare intelligente, passando per fitness tracker e auricolari senza fili, ecco la nostra selezione

Ecco tutti i regali che un fitness addicted gradirebbe trovare sotto l’albero il prossimo Natale. HONOR Watch ES, coach in movimento HONOR Watch ES è lo smartwatch ideale per gli amanti dello sport. Offre 12 corsi di allenamento animati divisi in categorie, fra cardio per perdere peso e allenamenti a corpo libero, 95 modalità di allenamento e numerose funzionalità di monitoraggio non solo del workout, ma dello stato di salute più in generale, dai livelli di saturazione di ossigeno nel sangue al sonno. Grazie all’opzione Stress Monitor traccia persino i livelli di ansia. Prezzo 99,90 euro.

Gli auricolari Bose leggi anche Natale 2020: 10 regali tech per i più piccoli Progettate specificamente per assistere il workout, le Bose Sound Sport sono cuffie wireless bluetooth resistenti al sudore e all'acqua, hanno una durata della batteria di sei ore, rimangono saldamente in posizione anche durante gli allenamenti più rigorosi e rispondono ai messaggi vocali. Prezzo 199,95 euro. La corda da saltare intelligente Tenersi in forma con SmartRope rookie è più facile e divertente: la corda per saltare intelligente mostra, grazie ad un sistema a LED integrato, i dati dell’allenamento a mezz'aria, mostrando il conteggio dei salti durante il workout. A lunghezza regolabile, adatta dunque per diverse altezze, il dispositivo memorizza 1.000 set di dati, analizzando le performance attraverso l'app Smart Gym sincronizzata. Due ore di ricarica per 45 ore di utilizzo.

Per la meditazione Concentrarsi sul proprio respiro, sul “qui e ora”, senza lasciare che i pensieri vaghino fra le preoccupazioni quotidiane è fra le difficoltà principali incontrate da chi pratica meditazione o si sta avvicinando a questa disciplina. In soccorso arriva Muse 2, speciale cerchietto smart da indossare sulla nuca che, analizzando l’attività cerebrale, fornisce dei feedback in tempo reale, guidandoti nella meditazione. Il dispositivo “ti legge nella mente” e trasforma i tuoi stati d’animo in suoni della natura, riportandoti alla concentrazione. Con un’app collegata che tiene traccia dei miglioramenti. La maschera hi-tech per il riposo Per ottenere buone prestazioni sportive, il riposo è fondamentale. È qui che entra in gioco Silent Mode, la speciale mascherina per gli occhi che si propone come un'ottima alleata per tenere sotto controllo lo stress guidando chi la indossa attraverso specifici esercizi di respirazione e rilassamento. Silent Mode annulla il rumore di fondo e stimola il benessere della mente emettendo onde gamma che favoriscono la fase REM del sonno.

La bilancia intelligente Il monitoraggio del peso è una parte importante del fitness, ma la Wyze Scale fa molto più di una comune bilancia. Il dispositivo tiene traccia dell'IMC (indice di massa corporea), della percentuale di grasso corporeo e grasso viscerale, della frequenza cardiaca e di altri parametri utili per tenere sotto controllo lo stato di salute, almeno a livello casalingo.Tutti questi dati sono poi inviati all'app Wyze (per iOs e Android), ma la bilancia smart è compatibile anche con altre applicazioni come Apple Health e Google Fit. Wyze Scale riconosce fino a otto diversi utenti e offre la modalità Ospite per un numero illimitato di persone. Allenati allo “specchio” Workout a distanza con Mirror, tecnologia di ultima generazione che mette in collegamento utenti e istruttori, dando vita ad una vera e propria community di sportivi. Con feedback personalizzati e la possibilità di creare una playlist ad hoc, ha l’aspetto di uno specchio moderno ma è molto di più: “Mirror - si legge online - è una lezione di cardio, è uno studio di yoga, è un ring di boxe, è il tuo nuovo personal trainer”. Tappetino terapeutico HigherDOSE Infrared Mat promette di restituire benessere al corpo sfruttando la tecnologia Pemf (Campo elettromagnetico pulsato) che favorisce la circolazione e il rilassamento, potenzia il sistema immunitario, stimola il sonno riducendo lo stress. “È stato scientificamente dimostrato che la magnetoterapia - si legge sul sito ufficiale - ricarica le cellule e attiva il sistema nervoso parasimpatico per un profondo recupero di tutto il corpo”. Per utilizzarlo basta sdraiarsi: HigherDOSE Infrared Mat non necessita di alcuna difficile configurazione.