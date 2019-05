In una mano la valigia, nell’altra lo smartphone: in vista del prossimo viaggio, ecco 5 app per dispositivi Android utili per organizzare e godere al meglio delle prossime vacanze.

Trova treni e bus con l'app Virail

Aereo, treno, bus o car pooling? Se devi ancora scegliere come muoverti in vista delle prossime vacanze, Virail è quello che fa per te. La piattaforma, disponibile gratuitamente sul PlayStore, mette a confronto tutti i mezzi di trasporto disponibili per spostarsi da una città all’altra, proponendo le soluzioni più economiche, veloci e sicure in quel preciso periodo, basandosi su oltre 200 compagnie di trasporto. Oltre a treno, nave, autobus, aereo e auto a noleggio, Virail prende in considerazione anche servizi come Bla Bla Car, la nota piattaforma di carpooling. Disponibile in oltre 40 lingue, Virail individua la soluzione di viaggio più adatta ad ogni utente in più di 48.000 città in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

Se l’aereo ritarda chiedi aiuto a AirHelp

Ritardi, cancellazioni e overbooking sono all’ordine del giorno quando si viaggia in aereo, ma non tutti sanno che in certi casi si può avere diritto ad un sostanzioso risarcimento (fino a 600 euro) per ogni intoppo di cui siete caduti vittime in aeroporto degli ultimi 3 anni. Per scoprire se ti spetta un un risarcimento, basta chiederlo ad AirHelp: attraverso gli estremi della carta d’imbarco, l’applicazione per smartphone controllerà se ti spetta un rimborso. In caso affermativo, potrai avanzare il tuo reclamo alla compagnia aerea direttamente da AirHelp, che seguirà l’intera procedura finché il denaro che ti spetta non ti sarà inviato. L’applicazione a tutela dei viaggiatori è in grado di andare indietro nel tempo, analizzando i tuoi voli degli ultimi tre anni soggetti a ritardi o soppressioni.

Geosure, l'app per la sicurezza

Vagando per le strade di una città sconosciuta è possibile ritrovarsi a passeggiare in zone del posto poco raccomandabili: l'applicazione per smartphone Geosure nasce per salvaguardare la sicurezza personale dei turisti in vacanza. L'app sfrutta il sistema GPS per capire dove ti trovi e restituisce un punteggio che riguarda il livello di sicurezza del quartiere: l’algoritmo su cui si basa Geosure valuta la sicurezza della zona su una scala da 1 a 100, dove il valore più alto indica una strada molto pericolosa. Gli ambiti presi in considerazioni sono fra i più vari, dalla sicurezza delle donne e degli omosessuali al pericolo di furto e aggressione, fino all’ambito igienico sanitario, con la valutazione della qualità dell'acqua e dell'aria e dell’accesso a cure mediche affidabili. Per viaggiare in sicurezza in oltre 43.000 città in tutto il mondo.

Yamgu, la guida turistica 2.0

Hai bisogno di aiuto per definire l'itinerario del tuo prossimo viaggio? Yamgu ti può venire in aiuto: indicando località e periodo, l'applicazione per dispositivi Android restituisce un vero e proprio diario di viaggio che guiderà l'utente alla scoperta degli angoli più interessanti del posto. Yamgu per compilare il percorso tiene conto anche delle condizioni meteo, modificando il programma all'occorrenza: è prevista pioggia? Prevedi una visita al museo, e così via. Inoltre l’app si affida ai consigli dei residenti per scovare e suggerire i punti di interesse che esulano dai più tradizionali percorsi turistici.

Il fuso orario? Non è un problema con l'app World Clock

Chi ha in programma di spostarsi in paesi lontani, può affidarsi a World Clock per tenere sempre sotto controllo il fuso orario. L’app tutta italiana si propone come un vero e proprio tracker dei fusi orari del mondo, che consente di controllare con facilità che ora è nel paese dove ti trovi e in quello dove stai andando, oltre a quello del tuo paese d’origine. Devi telefonare a casa, ma vuoi assicurarti che non sia notte fonda? In World Clock puoi anche indicare il tuo paese d’origine: quando in entrambi i paesi sarà giorno, l’app te lo indicherà.