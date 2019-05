Vacanze in vista? Ecco come la tecnologia può diventare un fedele compagno di viaggio durante le prossime ferie estive: SCOPRI le migliori app per dispositivi iOS da scaricare in vista del tuo prossimo viaggio.

App in the Air, organizer da viaggio

“Mai troppo presto, mai troppo tardi”: è lo slogan di App in the Air, l’applicazione che si propone come un vero e proprio organizer di viaggio con l’obiettivo di fare risparmiare tempo prezioso. Partendo dal numero del volo, App in the Air tiene traccia di tutti i dettagli dell’’itinerario: l’applicazione mostra gli orari di imbarco e di sbarco, oltre a comunicare in tempo reale i minuti di attesa per il check-in, per i controlli di sicurezza, per il passaggio alla dogana e per il ritiro dei bagagli. Inoltre, l’applicazione prevede uno spazio virtuale in cui gli utenti possono confrontarsi consigliando, ad esempio, le zone dell’aeroporto dove poter ricaricare lo smartphone o quel bar che alza le serrande prima degli altri la mattina. Capace di connettersi a Siri, l’app sfruttando la realtà aumentata consente di verificare le misure del proprio bagaglio a mano, assicurandosi che sia adatto alle cappelliere dell’aereo. Disponibile in oltre 100 paesi nel mondo.

Elk Currency Converter, per il portafogli

Chi ha in programma un viaggio in un paese dalla moneta straniera, non potrà fare a meno di Elk Currency Converter, un convertitore di valuta dal funzionamento intuitivo e di facile lettura. E’ proprio la sua grafica essenziale e pulita a rendere Elk Currency Converter una delle migliori app da viaggio per dispositivi iOS: “Ci sono molte app di conversione di valuta - afferma lo sviluppatore Hon Cheng - Ma Elk è pensata apposta per i viaggiatori, in particolare per quelli con un Apple Watch. È difficile trovare una buona app per l'orologio intelligente e riteniamo che Elk sia l’ideale”. Una volta inserito un valore, l’applicazione effettua la conversione mostrando in una tabella anche i dieci valori successivi, per regalare una panoramica della situazione dei prezzi; scorrendo verso sinistra i valori aumentano, verso destra si riducono. I tassi di cambio provengono da CurrencyLayer e sono aggiornati ogni ora.

At Your Gate, aeroporto a portata di tap

Immagina di arrivare al tuo terminal un po' affamato, ma di non riuscire trovare la soluzione che fa per te: può venirti in aiuto At Your Gate, una nuova app capace di suggerire tutti i servizi di cui godere nelle vicinanze, esclusivamente all’interno dell’aeroporto dove ci si trova. Lanciata lo scorso anno, At Your Gate è attualmente disponibile solo in sei aeroporti statunitensi, tra cui JFK, Newark e San Diego, ma è uno strumento da tenere d'occhio. L’applicazione, disponibile per dispositivi iOS, si propone come "il tuo personal shopper in aeroporto" e riguarda bar, ristoranti e tutte le altre realtà commerciali del terminal: si possono anche consultare le offerte via mobile, acquistare e attendere la consegna. Tutto all’interno del terminal.

TripIt e l’itinerario di viaggio è servito

TripIt è lo strumento ideale per organizzare al meglio le proprie giornate in vacanza: una volta prenotato un volo, un hotel, un’auto, basta inoltrare la conferma a plans@tripit.com e l’app crea immediatamente un itinerario e una mappa, restituendo in maniera rapida un programma di viaggio ad hoc. TripIt inoltre consiglia ristoranti, luoghi di interesse, informa sul sistema di trasporto locale, suggerisce gli hotel dove soggiornare e molto altro, e il programma può essere consultato anche chiedendo aiuto a Siri. L’app include funzionalità varie, fra cui la possibilità di condividere gli itinerari di viaggio con i propri familiari, in modo che sappiano sempre dove ti trovi e dove ti sposterai.

Roadtrippers, per vacanze on the road

“Pianifica il tuo viaggio, trova luoghi meravigliosi e fai affascinanti deviazioni”. E’ l’esperienza che promette Roadtrippers ai suoi utenti: l’app, che conta oltre 5 milioni di viaggi fino ad oggi, consente di pianificare il proprio itinerario in base agli interessi personali, segnando su una mappa il punto di partenza e il punto di arrivo e selezionando una serie di tappe intermedie. Roadtrippers presenta una stima immediata del costo del carburante e offre una funzione per esplorare i luoghi nelle vicinanze, inoltre gli utenti possono prendere ispirazione da una selezione di mappe predefinite, da personalizzare a proprio piacimento: si possono scovare migliaia di luoghi, dai ristoranti locali ai punti panoramici, passando per parchi nazionali e luoghi di interesse artistico. Ideale per chi è diretto negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda.

