Biglietti aerei economici: come trovare le migliori offerte

Dove andare in vacanza? E quando andarci? Domande che si pongono in molti, considerato che secondo il Touring Club durante l'estate 2018 oltre il 90 per cento degli italiani farà almeno un viaggio di breve durata. Spesso le risposte vengono decise in base ai prezzi dei biglietti aerei, soprattutto per chi ha intenzione di recarsi all'estero o in un punto dell'Italia non facilmente raggiungibile con altri mezzi da casa propria. Ma in realtà esiste qualche trucco per scovare l'offerta migliore o per operare l'acquisto nel momento più propizio.

Prenotare in anticipo

Il primo consiglio è un evergreen: prenotare il prima possibile. Può sembrare un'ovvietà, ma in molti la ignorano e aspettano troppo. Se si sa già quando si partirà e quando si tornerà è spesso inutile attendere. Prenotare in anticipo consente solitamente di avere più opzioni e con alta probabilità i prezzi saranno migliori. Precondizione necessaria però, è conoscere anche la propria destinazione. Se non si hanno dubbi sulla propria meta e si hanno delle date precise per il proprio viaggio fare in fretta non sarà mai un errore.

Comparazione dei prezzi

Molti viaggiatori sono però più flessibili, per quanto riguarda le date, la destinazione o per entrambe le cose. Quando si è sicuri della propria meta ma si ha la possibilità di scegliere quando viaggiare, la cosa migliore è utilizzare uno dei tanti siti di comparazione dei voli. Modificando le date di andata e ritorno si può infatti capire quando è il momento migliore per effettuare la propria vacanza. Quando invece si sanno già le date a disposizione ma non si sa dove andare, si può effettuare una ricerca aperta, selezionando la voce "ovunque" come propria destinazione. A quel punto si aprirà una pagina dove si potranno visualizzare le mete più economiche per i giorni scelti. Il massimo di flessibilità prevede invece la possibilità di cercare in maniera libera sia data che destinazione. A quel punto si saprà dove e quando andare per spendere il meno possibile.

Martedì pomeriggio e biglietti separati



Una volta scelto quando e dove andare si possono comunque adottare altri due accorgimenti. Il primo, suggerito da Skyscanner, è quello di comprare i biglietti il martedì pomeriggio. Solitamente, infatti, la maggior parte delle compagnie aeree diffonde le proprie offerte last minute del fine settimana seguente proprio di martedì, senza contare che in genere le vendite per una tratta vengono aperte il lunedì sera. Il secondo suggerimento è quello di effettuare anche una ricerca separata tra il volo di andata e quello di ritorno. Spesso si possono scovare offerte singole, anche di diverse compagnie, in grado di rendere più economico l'acquisto separato piuttosto che quello con la tariffa unica di andata e ritorno.

Carte di credito e newsletter



Un altro modo per provare a tagliare i costi del volo è quello di richiedere una carta di credito della compagnia aerea di riferimento. A quel punto più si viaggia e più si viene premiati con le famose miglia aeree, che possono essere riscattati per ottenere sconti sui propri viaggi. Un altro strumento che si può utilizzare è quello dell'iscrizione alle newsletter delle compagnie aeree. In questo modo si riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica notizie, prezzi speciali, nuove rotte e offerte last minute. Le opzioni a disposizione degli utenti per cercare i biglietti aerei più economici sono tantissime.

Ricerca anonima

Un altro importante suggerimento è quello di andare alla ricerca del biglietto più economico in maniera anonima. Navigando in maniera scoperta con il proprio browser, infatti, si lasciano delle tracce attraverso i cookies. Se si compie più volte una determianata ricerca, le compagnie aeree potrebbero alzare i prezzi del biglietto su quella tratta, nel tentativo di "forzare" l'acquisto.