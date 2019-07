Nata nel 2010 come semplice app per condividere foto modificate da filtri vintage, oggi Instagram conta oltre un miliardo di utenti nel mondo. Negli anni la piattaforma si è aggiornata, arricchendosi di funzionalità.

Ecco una serie di features che potrebbero migliorare la vostra esperienza social su Instagram.

1. Instagram e tag: come fare sparire una foto

Visitando il vostro profilo, i Follower possono accedere anche alle foto condivise da altri, in cui siete stati taggati. Quello scatto proprio non vi va a genio? Potete evitare che venga visualizzato. Accedete alla scheda “Foto di te” (la prima icona a destra), selezionate l’immagine che volete far sparire e toccando la tag del vostro nome visualizzerete la voce “Nascondi dal mio profilo”. L’immagine taggata sparirá dalla pagina social.

2. Instagram anti-troll: commenti bloccati

Di haters e profili fake è pieno il web, così Instagram ha introdotto una funzionalità ad hoc per bloccare automaticamente i commenti inappropriati o i messaggi di utenti specifici. E’ possibile scegliere una serie di parole chiave attraverso le quali il social network filtrerà i commenti, nascondendo quelli offensivi, basta accedere alle impostazioni del proprio profilo e cercare la voce “Controllo commenti”. Per bloccare i commenti di utenti specifici, nascondere commenti offensivi e creare manualmente filtri per parole o frasi.

3. Instagram Storie, tap&watch

Per Instagram è il momento delle Storie: ogni giorno oltre 500 milioni di utenti condividono foto e brevi filmati dalle 24 ore di vita. Questi contenuti durano solo pochi secondi e basta un attimo di distrazione per perdere un aggiornamento: sapete come fare a rivedere una Storia dall’inizio? O tornare al contenuto precedente? Tutta questione di tap: per rivedere una Storia toccate la parte in alto a sinistra dello schermo, per procedere velocemente attraverso le Storie multiple di un utente basta toccare la zona centrale dello schermo, per mettere in pausa toccate un punto qualsiasi del monitor e tenete premuto, mentre per saltare ai contenuti dell'utente successivo scorrete verso sinistra.

4. Videochiama con Direct di Instagram

Il servizio di messaggistica istantanea di Instagram è ancora poco conosciuto: sapevate che si possono effettuare le videochiamate tramite Direct di Instagram? Una volta dentro alla chat, selezionate l’utente con il quale mettervi in contatto e toccate l’icona della telecamera, in alto a destra: sarà avviata una tradizionale videochiamata, alla quale potrete aggiungere altri partecipanti, scelti fra le persone che seguite sul social network per immagini.

5. Chat di gruppo da Instagram Storie

È la novità dell’estate 2019 su Instagram: condividete una Storia, inserite lo sticker “Chat” e date il via ad una conversazione online con gli amici. La funzionalità è attiva solo da qualche settimana e il nuovo adesivo permette a chiunque si imbatta nella vostra Storia di dare il via ad un botta e risposta a cui si può unire chiunque decida di eseguire un tap sull'etichetta. L’autore può approvare o meno le richieste di ingresso in chat dei suoi follower e può decidere in qualsiasi momento di chiudere la conversazione.

6. Cosa vedere su Instagram

Seguite molti utenti su Instagram e temete di perdere qualche contenuto interessante in mezzo a quella miriade di foto e video? Attivate le notifiche dei post per utenti specifici, per assicurarvi che il vostro feed sia sempre aggiornato con i contenuti più recenti di quello specifico utente. Per attivare le notifiche dei post, toccate i tre punti che appaiono nell'angolo in alto a destra e selezionate la voce "Attiva le notifiche". E' possibile disattivarle in qualsiasi momento.

7. Cosa far vedere su Instagram

In materia di Storie, su Instagram è possibile nascondere il vostro contenuto a Follower specifici: dal menù "Impostazioni" della Storia che state pubblicando, potete indicare i nomi degli utenti da escludere. Inoltre, si può scegliere di nascondere tutte le proprie Storie ad uno specifico Follower andando sul suo profilo, selezionando l’icona con i tre puntini in alto a destra e scegliendo l’opzione "Nascondi la tua Storia". Dalle impostazioni del vostro account potete anche personalizzare la visibilità dei post.

8. Chi può rispondere alle Storie su Instagram?

Ogni vostro Follower (e non, se avete un profilo pubblico) può vedere le Storie che condividete su Instagram. Il social network per immagini prevede che chiunque possa inviarvi un messaggio di risposta al contenuto condiviso, ma questa opzione è personalizzabile: se preferite permettere solo ad utenti selezionati di rispondervi, accedete alle impostazioni del vostro profilo e selezionate “Impostazioni Storia” nella sezione Account. In alternativa, potete disattivare del tutto la possibilità di risposta.

9. Instagram e l’archivio dei Like

Avete visto lo scatto di un bel panorama su Instagram, avete calato un Like ma ora non trovate più quella foto? Instagram corre ai ripari: grazie alla funzione integrata "Post che ti piacciono" in Impostazioni - Account, è facile ritrovare tutte le foto che vi hanno affascinato tempo fa.

10. Instagram, quanto consumi!

Navigare su Instagram, in particolare fra le Storie, rischia di mandare a terra la batteria dello smartphone in poche ore. Il social network presenta una funzione pensata apposta per ovviare all’alto consumo dei dati mobili: accedendo al menù Impostazioni - Uso dei dati mobili, è possibile attivare l’opzione “Usa meno dati”. Certo, il caricamento di foto e video potrebbe essere rallentato, ma la batteria del dispositivo ne gioverà.