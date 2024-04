5/9

Con il programma Human First, lanciato nel 2023, Renault afferma la sua volontà di incrementare la sicurezza del conducente e dei passeggeri, ma anche degli altri utenti della strada, in tutto il mondo, tramite numerosi progressi tecnologici. Nuovo Renault Captur si pone ai massimi livelli in termini di sicurezza attiva e passiva. È infatti dotato di 28 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione, suddivisi in tre categorie: sicurezza, guida e parcheggio. Il Safety Coach offre consigli personalizzati per una guida più responsabile.