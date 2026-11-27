Anche X introduce il parental control per gli utenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni. Con le nuove funzionalità aggiunte per i genitori sarà più semplice controllare l'attività dei propri figli

L’esposizione dei più giovani ai rischi del web rappresenta una delle sfide principali per le famiglie. Sui social network bastano pochi secondi per imbattersi in contenuti inappropriati, messaggi tossici o, nei casi più gravi, contatti indesiderati da parte di sconosciuti. Per arginare questi pericoli, le principali piattaforme digitali hanno introdotto negli anni diversi sistemi di supervisione. Da oggi, anche X si è allineata a questo standard. Il social network di Elon Musk ha ufficialmente attivato – anche in Italia – gli strumenti di parental control dedicati agli utenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni. In aggiunta alle nuove opzioni di gestione, gli account degli adolescenti vengono ora configurati in automatico in modalità protetta, bloccando la pubblicità mirata e limitando la visualizzazione di contenuti multimediali sensibili.

Gli strumenti a disposizione dei genitori

L’aggiornamento mette nelle mani di genitori e tutori diverse funzionalità pensate per monitorare e filtrare l’esperienza digitale dei ragazzi, senza necessariamente invadere la loro sfera privata. Sul fronte del benessere digitale, è ora possibile controllare quanto tempo i figli trascorrono quotidianamente sull'applicazione e impostare un limite giornaliero se la soglia viene superata. Per quanto riguarda la privacy e le interazioni sociali, gli adulti possono decidere chi ha il permesso di inviare messaggi diretti, richiedere l'approvazione manuale per ogni nuovo follower e visualizzare l'elenco degli account con cui il minore ha avviato chat private. Infine, a livello di navigazione, la sezione dedicata permette di limitare i suggerimenti dell'algoritmo, filtrare parole chiave specifiche e disattivare del tutto i contenuti multimediali sensibili.

Come attivare il collegamento tra gli account

Secondo quanto riportato nel Centro Assistenza ufficiale della piattaforma, la procedura di configurazione richiede pochi passaggi condivisi tra adulto e ragazzo. Per iniziare, il genitore deve accedere alle Impostazioni del proprio profilo, selezionare la voce Controllo genitori e premere su Inizia. A quel punto, l'app genererà un codice QR e un link di invito che l'adolescente dovrà scansionare o aprire dal proprio dispositivo. Una volta accettata la richiesta da parte del minore, i due profili risultano collegati e tutte le funzioni di supervisione diventano immediatamente operative.

L'importanza della supervisione

L'introduzione di questi filtri risponde a un'esigenza sempre più urgente. Negli ultimi anni, X è finita spesso al centro del dibattito per criticità legate a una moderazione ridotta, alla diffusione di disinformazione, deepfake, contenuti sensibili generati dall'intelligenza artificiale e dinamiche algoritmiche che tendono a polarizzare e amplificare i messaggi d'odio. La stessa azienda ha riconosciuto di non essere un ambiente progettato su misura per un pubblico giovane, pur mantenendo l'età minima d'iscrizione a 13 anni. In questo scenario, il controllo parentale diventa un compromesso necessario: permette ai ragazzi di esplorare la rete mantenendo la propria autonomia, offrendo al contempo ai genitori uno scudo efficace contro i pericoli più evidenti della piattaforma.