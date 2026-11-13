Outlook e Microsoft down, cosa sappiamo e quali sono le conseguenze

Introduzione

Servizi in down, 74 Paesi interessati da pesanti disservizi, l’esclusione ufficiale dell’ipotesi hacker. Il blackout che ha colpito Microsoft, interessando Outlook, Teams e Copilot, è cominciato nel tardo pomeriggio italiano del 12 novembre, alle 18:30. E sebbene sembrasse sostanzialmente risolto dopo un’ora, è in realtà proseguito fino a questa mattina, nonostante l’azienda faccia sapere di aver ottenuto risultati positivi dal lavoro di ripristino e prometta di riportare una situazione di stabilità quanto prima possibile in tutte le aree colpite.

Il problema riguarda tantissime persone e aziende in tutto il mondo. Secondo i dati ufficiali di Microsoft sono ben 430 milioni gli utenti che si avvalgono della suite Microsoft 365 (che incorpora i vari applicativi Microsoft) e più del 90% delle aziende presenti nella lista Fortune 500 (le prime 500 aziende degli Stati Uniti per fatturato classificate dalla rivista Fortune) utilizza Copilot come assistente basato sull’intelligenza artificiale. Il guasto, oltre a colpire Outlook, Teams e appunto Copilot, ha avuto ripercussioni a catena anche su altri provider di servizi su altre big tech che si avvalgono dell’infrastruttura Microsoft.