Outlook e Microsoft down, cosa sappiamo e quali sono le conseguenze

Introduzione
Servizi in down, 74 Paesi interessati da pesanti disservizi, l’esclusione ufficiale dell’ipotesi hacker. Il blackout che ha colpito Microsoft, interessando Outlook, Teams e Copilot, è cominciato nel tardo pomeriggio italiano del 12 novembre, alle 18:30. E sebbene sembrasse sostanzialmente risolto dopo un’ora, è in realtà proseguito fino a questa mattina, nonostante l’azienda faccia sapere di aver ottenuto risultati positivi dal lavoro di ripristino e prometta di riportare una situazione di stabilità quanto prima possibile in tutte le aree colpite.
Il problema riguarda tantissime persone e aziende in tutto il mondo. Secondo i dati ufficiali di Microsoft sono ben 430 milioni gli utenti che si avvalgono della suite Microsoft 365 (che incorpora i vari applicativi Microsoft) e più del 90% delle aziende presenti nella lista Fortune 500 (le prime 500 aziende degli Stati Uniti per fatturato classificate dalla rivista Fortune) utilizza Copilot come assistente basato sull’intelligenza artificiale. Il guasto, oltre a colpire Outlook, Teams e appunto Copilot, ha avuto ripercussioni a catena anche su altri provider di servizi su altre big tech che si avvalgono dell’infrastruttura Microsoft.
Quello che devi sapere
Le prime segnalazioni e il picco su Downdetector
I primi disservizi sono emersi alle 18:30 italiane del 12 novembre, con le segnalazioni su Downdetector che si sono moltiplicate rapidamente, mostrando un picco netto ed evidente nel grafico presente sul portale. Nel giro di mezz’ora le segnalazioni di problemi con Outlook erano quasi 140mila, un dato che supera di 2mila volte la media abituale.
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La causa del down
L’azienda è corsa immediatamente ai ripari e nel giro di poco tempo ha rilasciato una dichiarazione in cui spiegava che all’origine del blocco c’era un “carico elevato” sulla propria infrastruttura, escludendo di fatto un attacco hacker. I server Microsoft avrebbero quindi subito un sovraccarico eccessivo, andando in blocco, con alcuni di essi diventati “inaspettatamente non disponibili” (il messaggio che compariva a chi provava ad accedere alla sua casella di posta elettronica da web era il noto 502 Bad Gateway, con in aggiunta l'indicazione che il servizio alla base della pagina non rispondeva ad Azure Front Door) finendo per mandare in sovraccarico quelli rimasti funzionanti.
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L’azienda esclude l’attacco hacker
Microsoft ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna "attività malevola" alla base dell'interruzione dei propri servizi. "Al momento, non siamo a conoscenza di alcuna attività malevola che stia causando questo incidente. Continueremo a gestire la situazione con urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione", ha affermato Microsoft. Charles Lamanna, vicepresidente esecutivo di Microsoft per Copilot, ha confermato che alla base dell’interruzione dei servizi non c’è alcuna violazione della cybersicurezza: "Non vi è alcuna indicazione" di "un'attività dolosa o legata a un attacco informatico", ha scritto in un post sui social.
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Le banche mettono in guardia dalle truffe
Nonostante sia dunque al momento escluso un attacco hacker, diversi istituti bancari hanno messo in guardia i propri clienti su possibili truffe e tentativi di phishing, spiegando che i cybercriminali potrebbero approfittare del caos creatosi con il blocco dei servizi per portare avanti i loro colpi contro privati e aziende.
Le altre big tech coinvolte
Come detto all’inizio di questo articolo, non è soltanto Microsoft ad aver subito pesanti conseguenze da questo blocco. Diverse aziende delle big tech, come OpenAI e Anthropic, due tra i principali fornitori di servizi di intelligenza artificiale, utilizzano infatti l’infrastruttura di Microsoft e hanno quindi avuto problemi sui propri strumenti.
I Paesi coinvolti
Secondo le informazioni disponibili su Downdetector sono 74 i Paesi e i territori da cui in circa un’ora sono arrivate segnalazioni di malfunzionamenti e che quindi sono stati interessati dal blocco. Tra le aziende colpite anche diverse compagnie aeree, con interruzioni del servizio di assistenza clienti via e-mail. Per ovviare al problema, in molti casi, si è tornati alle vecchie abitudini. Diverse amministrazioni comunali degli Stati Uniti hanno invitato i cittadini a contattare gli uffici locali via telefono stante l’impossibilità di comunicare via posta elettronica e si segnala almeno un caso di azienda americana che a causa del blocco è stata costretta a rinviare la presentazione dei risultati trimestrali.
La regione dell’Asia-Pacifico torna al cartaceo
Se negli Stati Uniti il blocco ha colpito duramente, non è stata migliore la situazione della regione dell’Asia-Pacifico. In Giappone, diversi servizi governativi hanno optato per il ritorno alla documentazione cartacea, nelle Filippine i tribunali hanno subito ritardi legati ai disservizi causati dal down di Microsoft. A Hong Kong il lavoro dei dipendenti di grossi enti finanziari come Morgan Stanley e Goldman Sachs si è fermato fino alla pausa pranzo e in Australia l’impatto si è sentito su scuole, tribunali, uffici governativi e servizi di intelligence.
L’azienda comunica che il ripristino è in corso
Nella mattinata del 13 novembre, dopo oltre 12 ore di disservizi tra blocchi totali e momenti in cui si è andato avanti a singhiozzo, Microsoft ha comunicato di aver riscontrato "risultati positivi per la stabilità dei server". In un nuovo aggiornamento sulla pagina dello stato dei prodotti Microsoft 365 (Business o Enterprise), l'azienda ha dichiarato che "l'applicazione di una patch a un componente di configurazione per l'autenticazione e il routing a monte" ha permesso di avere risultati positivi in termini di stabilità dei server. "Continueremo a monitorare la situazione e stiamo lavorando per estendere l'intervento ai server che supportano le aree geografiche in fase di ripristino", si legge nella nota dell'azienda. “Continueremo a gestire la situazione con la massima urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione. Una volta risolto il problema, forniremo dettagli esaustivi sulla causa scatenante, sulle misure di difesa adottate e su altri aspetti rilevanti all'interno di un rapporto post-incidente".