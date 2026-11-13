Outlook down in 74 Paesi, Microsoft: "Ripristino parziale"

L'interruzione ha interessato i servizi Microsoft 365 in 74 Paesi e territori, secondo Downdetector. Problemi anche per Teams e Copilot, con ripercussioni su aziende e istituzioni. Microsoft attribuisce i malfunzionamenti a un sovraccarico dell'infrastruttura e ammette che le misure adottate non stanno dando i risultati sperati

I problemi di funzionamento di Outlook e degli altri servizi Microsoft 365 continuano a provocare disagi in diverse parti del mondo ( QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI ). Dopo l'interruzione iniziata giovedì 12 novembre, Microsoft ha ammesso che gli interventi adottati per ripristinare il servizio non stanno producendo i risultati sperati e che sono allo studio soluzioni alternative. Secondo Downdetector, il malfunzionamento ha interessato utenti in 74 Paesi e territori, coinvolgendo non soltanto la posta elettronica, ma anche piattaforme come Teams e l'assistente di intelligenza artificiale Copilot. L'azienda ha segnalato un ripristino parziale, senza indicare quando tutti i servizi torneranno pienamente operativi.

Microsoft ha inoltre precisato di non essere a conoscenza di alcuna "attività malevola" all'origine dell'interruzione dei servizi. "Continueremo a gestire la situazione con urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione", ha assicurato.

L'azienda attribuisce i problemi a un carico elevato su una parte della propria infrastruttura informatica in diverse regioni del mondo, che avrebbe contribuito agli errori di connettività. Microsoft ha assicurato di stare valutando tutte le possibili soluzioni per ridurre l'impatto dell'interruzione, ma non ha fornito una tempistica definitiva per il completo ripristino.

In un aggiornamento pubblicato su X, Microsoft ha spiegato di aver monitorato gli effetti delle modifiche apportate alla propria infrastruttura per migliorare il funzionamento dei servizi. "Abbiamo constatato che non stanno producendo gli effetti sperati", ha comunicato il gruppo, precisando di essere alla ricerca di percorsi alternativi per aumentare la capacità dei sistemi.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Outlook down in 74 Paesi, problemi anche per Teams e Copilot

Secondo Downdetector, la piattaforma che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei servizi online, l'interruzione si è estesa a livello globale nel giro di circa un'ora, coinvolgendo prodotti Microsoft in 74 Paesi e territori.

Una mappa diffusa dalla piattaforma mostra segnalazioni nelle Americhe e in alcune aree dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa. Oltre a Outlook, migliaia di utenti hanno riferito difficoltà nell'utilizzo di Teams e Copilot. I disservizi hanno interessato quindi diversi strumenti di comunicazione e lavoro della suite Microsoft 365, utilizzati quotidianamente da aziende, organizzazioni e istituzioni pubbliche.

Inizialmente Microsoft aveva comunicato di stare indagando su problemi segnalati nelle Americhe. Successivamente ha confermato che le difficoltà di connessione potevano riguardare gli utenti dei servizi Microsoft 365 in qualsiasi regione del mondo.

Coinvolto anche il ministero degli Esteri della Nuova Zelanda

Tra le istituzioni colpite figura il ministero degli Esteri della Nuova Zelanda, che ha comunicato di aver subito conseguenze sulla propria capacità di ricevere messaggi di posta elettronica.

Il problema, secondo quanto riferito dal ministero, ha interessato anche tutte le ambasciate, i consolati e gli uffici di rappresentanza neozelandesi nel mondo. Un esempio delle ripercussioni che un'interruzione dei servizi Microsoft può avere sulle comunicazioni istituzionali, oltre che sulle attività di aziende e singoli utenti.

I tentativi di ripristino e il recupero parziale

Nel corso dell'interruzione, Microsoft ha pubblicato diversi aggiornamenti sui propri canali ufficiali, illustrando gli interventi effettuati per riportare i servizi alla normalità. Tra le misure adottate figura la redistribuzione del traffico degli utenti verso server non interessati dai problemi. Microsoft aveva inoltre comunicato di aver risolto i problemi di Teams in Nord America, sebbene alcuni utenti continuassero a segnalare difficoltà di connessione.

Poco dopo le 23 ora italiana di giovedì 12 novembre, l'azienda ha comunicato di riscontrare un "ripristino parziale" dei servizi. Microsoft ha spiegato che, con il progressivo recupero della capacità dell'infrastruttura, gli utenti avrebbero potuto osservare un graduale miglioramento della situazione, man mano che i dispositivi tornavano a connettersi.

Secondo Downdetector, intorno alle 5.50 italiane del 13 novembre si è registrato un netto calo delle segnalazioni, in particolare a Washington e Hong Kong. Il dato indica un miglioramento della situazione, ma non equivale alla conferma del completo ripristino dei servizi.

Quando tornerà a funzionare Outlook?

Non è ancora stata comunicata una data o un'ora per la risoluzione definitiva dei problemi. Microsoft ha riconosciuto che alcuni degli interventi effettuati non hanno avuto l'efficacia prevista e sta cercando ulteriori soluzioni per affrontare gli squilibri nella gestione del traffico.

La situazione resta quindi in evoluzione. Gli utenti possono seguire gli aggiornamenti sul profilo X ufficiale Microsoft 365 Status, attraverso il quale l'azienda sta comunicando gli sviluppi dell'interruzione e le operazioni di ripristino.