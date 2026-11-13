Ancora problemi di funzionamento per Outlook e per gli altri servizi Microsoft 365. Secondo Downdetector, il malfunzionamento, che è iniziato ieri, 12 novembre, ed sta proseguendo oggi, ha interessato fino ad ora utenti in 74 Paesi. E non è coinvolta soltanto la posta elettronica, ma anche piattaforme come Teams e l'assistente di intelligenza artificiale Copilot. Proseguono intanto le attività di recupero delle piattaforme. L'azienda su X in mattinata ha fatto sapere che "le azioni di ripristino sono in corso su tutta l'infrastruttura interessata e stanno procedendo in fasi. Stiamo osservando miglioramenti incrementali in diversi carichi di lavoro, ma lo stato di salute del servizio rimane variabile e la capacità non è ancora tornata completamente ai livelli base".

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