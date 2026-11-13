L'interruzione è iniziata giovedì 12 novembre e ha interessato, secondo Downdetector, utenti in 74 Paesi. E non è coinvolta solo la posta elettronica. Anche piattaforme come Teams e l'assistente di intelligenza artificiale Copilot registrano problemi
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Ancora problemi di funzionamento per Outlook e per gli altri servizi Microsoft 365. Secondo Downdetector, il malfunzionamento, che è iniziato ieri, 12 novembre, ed sta proseguendo oggi, ha interessato fino ad ora utenti in 74 Paesi. E non è coinvolta soltanto la posta elettronica, ma anche piattaforme come Teams e l'assistente di intelligenza artificiale Copilot. Proseguono intanto le attività di recupero delle piattaforme. L'azienda su X in mattinata ha fatto sapere che "le azioni di ripristino sono in corso su tutta l'infrastruttura interessata e stanno procedendo in fasi. Stiamo osservando miglioramenti incrementali in diversi carichi di lavoro, ma lo stato di salute del servizio rimane variabile e la capacità non è ancora tornata completamente ai livelli base".
Per approfondire:
- Outlook e Microsoft down, cosa sappiamo e quali sono le conseguenze
- Cosa è successo quando sono iniziati i primi problemi ieri
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Outlook e Microsoft down, cosa sappiamo e quali sono le conseguenze
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Guasto Microsoft, nessuna ripercussione su ferrovie e aeroporti in Germania
Il guasto a Microsoft non ha creato problemi al traffico ferroviario in Germania. "Finora non riscontriamo ripercussioni sul funzionamento ferroviario a livello nazionale", ha dichiarato un portavoce della Deutsche Bahn, interpellato in merito, come riporta la Dpa. Secondo quanto riferito da un portavoce, anche presso la Lufthansa non si registrano ripercussioni sul traffico aereo. Una portavoce dell'aeroporto di Berlino ha comunicato che i problemi di Microsoft non hanno influito sulle operazioni di volo. Alla Borsa tedesca è stato comunicato che il trading di titoli procede come di consueto: "Le negoziazioni non sono state interessate dal guasto e procedono in modo stabile".
Anche in Belgio disagi su Microsoft per enti pubblici e università
In Belgio il blackout mondiale dei servizi Microsoft ha provocando disagi nelle amministrazioni pubbliche e nelle università. La Bcss, l'organismo pubblico federale che coordina lo scambio informatico di dati tra gli enti della sicurezza sociale, ha comunicato di non poter più inviare né ricevere email dalle 18 di ieri. Problemi sono stati segnalati anche dall'Université libre de Bruxelles (Ulb).
In Olanda disagi in sedi municipali, tribunali e università
Il blackout dei servizi Microsoft 365, tra cui Outlook e Teams, sta provocando disagi diffusi anche nei Paesi Bassi, coinvolgendo amministrazioni comunali e provinciali, tribunali, università e mezzi di informazione. Lo riferisce l'agenzia di stampa olandese Anp, precisando che i problemi riguardano soprattutto l'invio e la ricezione delle email e l'accesso ai servizi digitali. Tra le amministrazioni colpite ci sono i Comuni di Amsterdam, L'Aia e Delft, oltre a numerose altre città, e le province dell'Olanda Settentrionale e Meridionale, di Groninga, Overijssel e Brabante Settentrionale.
Sindacato Gb: "Guasto di Microsoft ha grave impatto sulla sanità"
Il guasto globale di Microsoft sta avendo un "grave impatto" sulle ambulanze e sulle strutture del servizio sanitario pubblico (Nhs) nel Regno Unito. Lo ha dichiarato il sindacato britannico Gmb. Secondo Rachel Harrison, responsabile nazionale per i servizi pubblici dell'union, gli operatori del 999, l'equivalente del numero di emergenza 112, e del 111, la linea telefonica per i problemi di salute non urgenti, "non riescono a trasmettere i dati dei pazienti nel modo consueto, il che crea un enorme arretrato e rischia di provocare il caos". Harrison ha precisato che comunque le ambulanze per le emergenze stanno operando regolarmente.
Microsoft: "Servizi in miglioramento, ripristino a fasi"
Su X, Microsoft ha fatto sapere che "le azioni di ripristino sono in corso su tutta l'infrastruttura interessata e stanno procedendo in fasi. Stiamo osservando miglioramenti incrementali in diversi carichi di lavoro, ma lo stato di salute del servizio rimane variabile e la capacità non è ancora tornata completamente ai livelli base".
Le segnalazioni da tutto il mondo
Le segnalazioni di problemi, intanto, continuano ad arrivare da tutto il mondo: dal Regno Unito al Belgio, passando per l'Olanda.
La prima interruzione e in "ripristino parziale"
Dopo l'interruzione iniziata giovedì 12 novembre, Microsoft ha ammesso che gli interventi adottati per ripristinare il servizio non stanno producendo i risultati sperati e che sono allo studio soluzioni alternative. Al momento c'è stato un "ripristino parziale" dei servizi, ma non si sa quando totto tornerà pienamente operativo.