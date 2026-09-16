Al Palazzo di Giustizia, l'AI è stata testata per smaltire le pratiche tributarie, lunghe e complesse. I risultati sono buoni: l'obiettivo è ampliare il suo utilizzo per le controversie

Al Palazzo di Giustizia fa il suo ingresso l’intelligenza artificiale e comincia a lavorare sui casi tributari. In Corte di Cassazione, legali e addetti ai lavori hanno accolto l’AI tra i colleghi, utilizzata per smaltire le pratiche più lunghe e ripetitive. Per ora, l’intelligenza artificiale ha un ruolo solo nella sezione tributaria, cioè la parte che si occupa delle controversie civili in ambito fiscale. Martedì scorso, nel corso di una riunione con i presidenti della Corte sono stati presentati i primi risultati incoraggianti, motivo per cui si vuole proseguire la sperimentazione con l’obiettivo di estenderla. Il test si è svolto tra luglio e agosto, su impulso della presidente della sezione tributaria Angela Maria Perrino mentre ad addestrare l’“agente AI” è stato il consigliere Gianluca Grasso.