iOS 27, nuovo aggiornamento iPhone disponibile da oggi ma senza Siri

Il nuovo sistema operativo di Cupertino arriva sugli iPhone compatibili dopo l'annuncio nel keynote autunnale. Tra indiscrezioni sul peso del pacchetto e limitazioni per l'Europa, ecco tutto quello che c'è da sapere prima di avviare il download
Dopo il primo assaggio durante la WWDC 2026 e la recente conferma nel keynote autunnale di Apple, la giornata di oggi segna il debutto ufficiale di iOS 27. Il colosso di Cupertino è pronto a rilasciare il suo nuovo e attesissimo sistema operativo, che inizierà a fare la sua comparsa sugli smartphone compatibili di tutto il mondo nel corso della giornata. Per gli utenti italiani l'appuntamento con l'aggiornamento è fissato per la prima serata. Come da consolidata tradizione di Apple, il rollout del software avverrà in concomitanza con l'orario di cena. La finestra temporale più probabile per vedere la notifica di aggiornamento sul proprio schermo è tra le 19 e le 20.
Siri AI assente nei Paesi dell'Ue
La novità principale è Siri AI, un assistente vocale più intelligente e capace di analizzare le informazioni presenti sul telefono. Questa funzione è però assente nei Paesi dell'Unione europea a causa di questioni legate alle normative comunitarie. Anche nel resto del mondo, il nuovo assistente è inizialmente disponibile solo in lingua inglese, ha un limite di utilizzi giornalieri e richiede almeno un iPhone 15 Pro. Siri AI è una versione dell'assistente di Apple simile a ChatGpt, sotto forma di app dedicata e, come Gemini su Android, accessibile anche premendo il pulsante laterale dell'iPhone.
Un aggiornamento "pesante": i requisiti di memoria
Trattandosi di una major release ricca di modifiche strutturali, iOS 27 richiederà una quantità considerevole di spazio libero sul dispositivo. I primi feedback emersi dalle versioni beta e dalla Release Candidate mostrano dati discordanti ma comunque importanti: una parte della community di sviluppatori parla di un pacchetto che sfiora o supera i 20 gigabyte, mentre altre segnalazioni si attestano intorno ai 10 gigabyte. Il consiglio è di fare spazio preventivamente nella memoria del proprio iPhone.
Strategie di installazione: perché conviene aspettare
Nonostante la curiosità di testare subito le novità, la prudenza è d'obbligo. Gli esperti consigliano di non avviare il download immediatamente al momento del rilascio per evitare il congestionamento dei server Apple, che puntualmente rallenta il processo nelle prime ore. È preferibile attendere la tarda serata o il mattino successivo. Inoltre, prima di procedere, è fondamentale assicurarsi che lo smartphone sia completamente carico (o collegato alla presa di corrente) e posizionarsi vicini al proprio router Wi-Fi per garantire stabilità a una procedura così delicata. Va ricordato, infine, che molte delle funzionalità più innovative della vigilia saranno inizialmente limitate al mercato degli Stati Uniti, con l'Europa che dovrà attendere il superamento dei consueti nodi normativi.