iOS 27, nuovo aggiornamento iPhone disponibile da oggi ma senza Siri

Dopo il primo assaggio durante la WWDC 2026 e la recente conferma nel keynote autunnale di Apple, la giornata di oggi segna il debutto ufficiale di iOS 27. Il colosso di Cupertino è pronto a rilasciare il suo nuovo e attesissimo sistema operativo, che inizierà a fare la sua comparsa sugli smartphone compatibili di tutto il mondo nel corso della giornata. Per gli utenti italiani l'appuntamento con l'aggiornamento è fissato per la prima serata. Come da consolidata tradizione di Apple, il rollout del software avverrà in concomitanza con l'orario di cena. La finestra temporale più probabile per vedere la notifica di aggiornamento sul proprio schermo è tra le 19 e le 20.

Siri AI assente nei Paesi dell'Ue

La novità principale è Siri AI, un assistente vocale più intelligente e capace di analizzare le informazioni presenti sul telefono. Questa funzione è però assente nei Paesi dell'Unione europea a causa di questioni legate alle normative comunitarie. Anche nel resto del mondo, il nuovo assistente è inizialmente disponibile solo in lingua inglese, ha un limite di utilizzi giornalieri e richiede almeno un iPhone 15 Pro. Siri AI è una versione dell'assistente di Apple simile a ChatGpt, sotto forma di app dedicata e, come Gemini su Android, accessibile anche premendo il pulsante laterale dell'iPhone.