Il ritorno di Myspace: il social degli annizero studia il rilancio

Tra nostalgia e "socialfatigue", i proprietari del social network valutano il ritorno del fenomeno globale che nel 2008 toccò 115 milioni di visitatori mensili. L'ipotesi di un'alternativa all'era degli algoritmi, basata su un Internet più umano, imperfetto e caotico
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