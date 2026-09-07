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Il watermark di Claude: perché può non essere sempre legittimo

Giovanni Reho

Avvocato
©Getty

La trasparenza è necessaria quando protegge dall’inganno e dalla falsificazione. Ma se diventa dichiarazione generalizzata dell’uso dell’IA rischia di rappresentare un attestato di dipendenza dell’uomo dalla macchina. Manca la trasparenza opposta: ricordare che l’intelligenza artificiale nasce dall’intelligenza, dal sapere e dalla cultura dell’uomo. È un debito verso l’umanità che deve proteggere le generazioni future

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