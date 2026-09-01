Davanti al pubblico della più grande arena mai impiegata per il torneo, si sono svolte le finali del circuito competitivo. L'evento di quest'anno si è svolto in contemporanea con il Pokémon XP, una convention parallela focalizzata sulla community e sugli aspetti non competitivi dell'universo Pokémon

Fine settimana da ricordare a San Francisco, in California, dove si sono svolti i Campionati Mondiali Pokémon 2026. L'evento, che ha visto la partecipazione di migliaia di giocatori da tutto il mondo in concomitanza con la prima fiera non competitiva PokémonXP, ha registrato il tutto esaurito e ha celebrato il culmine della stagione competitiva ufficiale. Incoronati i campioni del 2026: prossima tappa i Campionati Mondiali di Singapore (dal 13 al 15 agosto 2027).

Il giapponese Takuma Yamazaki ha conquistato il titolo di Campione del Mondo nella categoria Masters. Record assoluto di giocatori qualificati provenienti dall'Italia. La delegazione tricolore, infatti, ha visto la più alta partecipazione di sempre distribuita con successo in tutte le categorie ufficiali di gara: Master, Senior e Junior. Nella categoria VGC Master, due giocatori italiani sono riusciti a piazzarsi nella prestigiosa Top 8 mondiale: Stefano Greppi e Giovanni Pecitelli.

Le novità

I mondiali di San Francisco sono stati la vetrina per importanti annunci sul futuro del brand. Su tutti “Pokémon: Wild Card”, il primo film Pokémon (inedito da diversi anni a questa parte) prodotta in collaborazione con STORY inc. e CloverWorks, uno dei più illustri studi di animazione giapponesi, che vedrà come protagonisti un aspirante giocatore del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e Mimikyu, il Pokémon Fantasmanto. Tra le tante novità anche il debutto di Pokémon Champions, il videogioco competitivo di nuova generazione destinato a rivoluzionare la scena e-sportiva del brand, consolidando Nintendo Switch 2 come la console di riferimento per i videogiochi Pokémon.