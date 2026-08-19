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Arriva la pubblicità su ChatGPT, anche in Europa nella versione free

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Ad annunciarlo è OpenAI specificando che a partire da lunedì 24 agosto, gli utenti europei degli agenti di intelligenza artificiale gratuiti e a basso costo di ChatGPT inizieranno a visualizzare annunci pubblicitari, con l'obiettivo di aumentare i ricavi della società

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La pubblicità entra nella versione gratuita di ChatGPT utilizzata in Europa. Ad annunciarlo è OpenAI specificando che a partire da lunedì 24 agosto, gli utenti europei degli agenti di intelligenza artificiale gratuiti e a basso costo di ChatGPT inizieranno a visualizzare annunci pubblicitari, con l'obiettivo di aumentare i ricavi della società. Dopo aver inizialmente introdotto la pubblicità negli Stati Uniti a febbraio, OpenAI offrirà ora agli inserzionisti l'accesso agli utenti in 31 paesi europei,  tra cui Germania, Francia, Spagna, Italia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi e Austria. "Questa espansione offre ai professionisti del marketing di tutta Europa un nuovo modo per raggiungere le persone proprio mentre stanno esplorando, confrontando e prendendo decisioni", si legge nel comunicato di OpenAI. "Seguendo i principi pubblicitari di OpenAI, manteniamo le conversazioni private e non vendiamo mai i dati dei clienti. - precisa ancora la società - Gli annunci in ChatGPT sono sempre chiaramente etichettati e separati dalle risposte, e non influenzano in alcun modo le risposte fornite da ChatGPT. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di personalizzare gli annunci, con piani a pagamento senza pubblicità disponibili per chi preferisce non visualizzarli". Gli annunci saranno mostrati infatti solo agli utenti con i piani Free e Go (8 euro al mese). Gli abbonamenti Plus, Pro ed Enterprise rimarranno senza pubblicità. Si tratta, sottolinea ancora OpenAI, di un modo per contribuire "a promuovere la nostra missione di democratizzare l'accesso alla migliore intelligenza artificiale, supportando l'accesso gratuito e a basso costo a ChatGPT".

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