Apple, aggiornamento iOS 26.6.1: le novità per gli utenti iPhone

Le nuove versioni risolvono falle che riguardano audio, ImageIO, kernel e una vulnerabilità del comparto telefonico relativa all'autenticazione. Nessuna vulnerabilità risulta sfruttata attivamente, ma Apple raccomanda l'installazione immediata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Novità per gli aggiornamenti Apple. L'azienda ha rilasciato iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 e macOS Tahoe 26.6.2, ammodernamenti privi di novità funzionali ma rilevanti sul fronte della sicurezza. Le nuove versioni correggono quasi 30 vulnerabilità, molte delle quali legate a WebKit, il motore utilizzato da Safari e da numerose applicazioni che gestiscono contenuti web. Apple segnala inoltre che parte delle correzioni era già stata introdotta nelle beta di iOS 27, iPadOS 27 e macOS Golden Gate 27.

Le vulnerabilità ridotte Tra i problemi affrontati figurano una falla nell'audio che permetteva alle app di sottrarre informazioni sensibili, un bug di ImageIO che in determinate condizioni poteva portare all'esecuzione di codice arbitrario e tre falle del kernel responsabili di crash e accessi non autorizzati alla memoria. La parte più consistente dell'aggiornamento riguarda WebKit: delle 29 vulnerabilità indicate, 21 coinvolgono il motore web e possono provocare crash di Safari, corruzione della memoria o comportamenti anomali durante l'elaborazione di contenuti web malevoli.

Il contributo dei ricercatori Nella documentazione ufficiale Apple cita anche OpenAI Codex Security, tra i ricercatori che hanno contribuito all'individuazione di diverse vulnerabilità WebKit. Sono presenti più codici CVE (vulnerabilità ed esposizioni comuni) attribuiti al sistema insieme alla ricercatrice Amy Burnett. iOS 26.6.1 corregge inoltre una vulnerabilità del comparto telefonico che, secondo Apple, poteva consentire a un aggressore in una posizione privilegiata sulla rete di aggirare l'autenticazione IPSec (Internet Protocol Security) e intercettare parte del traffico. La falla è stata risolta migliorando la gestione dello stato di autenticazione. Leggi anche Tu prenderesti un iPhone in leasing?

Rischi e tempistiche di installazione Apple non segnala che le vulnerabilità siano già state sfruttate attivamente, elemento che distingue questo rilascio da altri aggiornamenti recenti. Ciò non elimina la necessità di installare rapidamente le nuove versioni: la pubblicazione dei dettagli tecnici e dei relativi CVE offre infatti maggiori informazioni ai potenziali aggressori, aumentando il rischio per i dispositivi che restano alle versioni precedenti.

Aggiornamenti per i dispositivi meno recenti Apple ha pubblicato anche iOS 18.7.10 e iPadOS 18.7.10 per i dispositivi che non possono utilizzare iOS 26 e iPadOS 26, tra cui iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. Per macOS, invece, non sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti dedicati alle versioni Sequoia e Sonoma.