Kimi K3, startup cinese lancia il più grande modello AI open source

Il nuovo modello di intelligenza artificiale mira a competere con i migliori competitor statunitensi: secondo siti specializzati, Kimi K3 riesce a fornire prestazioni paragonabili a GPT-5.5 di OpenAI e Claude Opus 4.8 di Anthropic. Progettato per ragionamenti avanzati e codifiche a lungo termine, il nuovo modello della startup cinese lavora con sistemi da quasi 3000 miliardi di parametri e un contesto da un milione di token ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sistemi da quasi 3000 miliardi di parametri, un contesto da un milione di token, ragionamenti avanzati, codifiche a lungo termine. Kimi K3 è il nuovo modello di intelligenza artificiale lanciato dalla startup cinese Moonshot che mira a competere con alcuni dei migliori modelli sviluppati negli Stati Uniti. Kimi K3, secondo l’azienda di Pechino, è il più grande modello AI open source al mondo, con prestazioni che si avvicinano a quelle di Fable 5 di Anthropic e che superano GPT 5.6 Sol e GPT 5.5 di OpenAI.

Le caratteristiche Moonshot, come riporta Reuters, ha presentato il suo nuovo modello Ai come il primo ad aver raggiunto il traguardo di 2800 miliardi di parametri, ovvero quelle variabili interne che un modello apprende durante l'addestramento. Kimi K3 è progettato per ragionamenti avanzati, codifiche a lungo termine e lavori di conoscenza. Preceduto negli scorsi mesi dal lancio dai modelli di Zhipu e DeepSeek, Kimi K3 con il suo contesto da un milione di token è in grado di elaborare e conservare molte più informazioni rispetto alle generazioni precedenti. Secondo Artificial Analysis, sito specializzato nella comparazione dei modelli di intelligenza artificiale, l’ultimo nato di casa Moonshot riesce a fornire prestazioni paragonabili a GPT-5.5 di OpenAI e Claude Opus 4.8 di Anthropic, in particolare nei test che misurano attività complesse in più fasi. Tuttavia, sottolinea Artificial Analysis, è più costoso e anche più lento rispetto alla media. su insider Erin Brockovich torna a lottare, ma contro i data center negli Usa