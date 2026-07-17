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Erin Brockovich torna a lottare, ma contro i data center negli Usa

Donata Columbro

Donata Columbro

L'attivista resa celebre dal film con Julia Roberts ha creato una piattaforma di segnalazione dal basso sui data center negli Stati Uniti, dove i progetti spesso vengono approvati prima di coinvolgere la cittadinanza

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