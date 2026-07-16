Commissione Ue: "Google dovrà aprire Android ai concorrenti sull'IA"

Per l'esecutivo europeo, l'azienda dovrà anche condividere i dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La replica: "A rischio la privacy e la sicurezza di milioni di europei". La Corte Ue dà ragione all'Agcom e stabilisce la responsabilità di Mountain View sui video pubblicati su YouTube da creator legati alla piattaforma da un accordo commerciale qualora abbia esaminato il canale e i contenuti prima dello stesso accordo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'Unione europea colpisce Google tre volte: due con la Commissione europea e una con la Corte di giustizia. L'organo esecutivo dell'Unione ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti dell'azienda di Mountain View nell'ambito del Digital Markets Act (Dma), precisando le modalità con cui il gruppo dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. Secondo la Commissione, le misure sono destinate ad ampliare la scelta per gli utenti europei e a favorire lo sviluppo di servizi concorrenti nei mercati degli assistenti IA e dei motori di ricerca.

La decisione su Android La prima decisione, che sarà effettiva da luglio 2027, riguarda Android e punta a garantire che gli assistenti IA di terze parti possano accedere alle stesse funzionalità del sistema operativo disponibili per Gemini, il servizio di Google. L'obiettivo è consentire ai concorrenti di operare su un piano di parità, permettendo agli utenti di impostare un assistente IA alternativo come predefinito, attivarlo tramite comandi vocali, in modo simile al comando 'Hey Google', e utilizzarlo per eseguire azioni all'interno delle applicazioni, nel rispetto delle garanzie previste per privacy, sicurezza e integrità dei dispositivi. Leggi anche Corte Ue respinge ricorso Google contro multa Antitrust da 4,1 mld

La condivisione dei dati di ricerca La seconda decisione, attiva da gennaio 2027, definisce invece le modalità con cui Google dovrà condividere i dati di ricerca raccolti da da Google Search con altri motori di ricerca, prevedendo che possano beneficiarne anche chatbot basati sull'IA con funzionalità di ricerca. I dati dovranno essere anonimizzati secondo criteri definiti dalla Commissione, che ha inoltre stabilito le regole per l'accesso e la determinazione del corrispettivo economico. Le decisioni non costituiscono una procedura per accertare un'eventuale violazione del Dma né prevedono sanzioni, ma specificano come Google debba attuare gli obblighi già previsti dal regolamento.

Corte Ue: "Google può essere responsabile per i video pubblicati su YouTube" In mattinata era invece arrivata la sentenza della Corte di giustizia Ue che ha stabilito che l'azienda può essere ritenuta responsabile per i video pubblicati su YouTube da un creatore di contenuti legato alla piattaforma da una partnership commerciale, qualora abbia esaminato il canale e i suoi contenuti prima di concludere l'accordo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue, interpellata dal Consiglio di Stato sul caso della sanzione da 750mila euro inflitta nel 2022 dall'Agcom a Google per video che promuovevano il gioco d'azzardo online in violazione della normativa italiana. Secondo la Corte,in queste condizioni Google non svolge un'attività puramente tecnica e non può quindi beneficiare di deroghe di responsabilità. Potrebbe interessarti Gb impone il diritto all'opt-out da AI Overviews per gli utenti Google