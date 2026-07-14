Spotify cambia le regole della "bolla": come cambia il Release Radar

La piattaforma introduce nuovi controlli per personalizzare una delle playlist più utilizzate per scoprire le nuove uscite e nuovi gusti. L'utente può orientare le raccomandazioni in tempo reale scegliendo, ad esempio, di privilegiare artisti emergenti, suggerimenti editoriali o specifici generi. Una novità che rende la scoperta più flessibile, ma rilancia il dibattito sulle "bolle" create dagli algoritmi: riusciamo davvero a uscire dalla comfort zone musicale?
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