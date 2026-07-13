Attesa per il debutto dell'ultima novità dell'azienda di Mountain View, che ha ottenuto la certificazione della Federal Communications Commission, passaggio necessario per la commercializzazione negli Usa

Manca circa un mese all’evento di presentazione, eppure, sul debutto della serie Google Pixel 11 continuano a emergere nuove informazioni. Tra le novità più rilevanti figura il Google Pixel 11 Pro Fold, che ha recentemente ottenuto la certificazione della Federal Communications Commission (FCC), passaggio necessario per la commercializzazione negli Stati Uniti. La documentazione riguarda il dispositivo identificato dal codice GZDQ6, già associato in precedenza al nuovo smartphone pieghevole di Google. Alcune immagini incluse nei documenti confermano inoltre la struttura foldable del dispositivo.

Le certificazioni e le innovazioni

La certificazione permette di conoscere anche le principali tecnologie di connettività supportate. Il Pixel 11 Pro Fold sarà compatibile con 5G, LTE, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi 7, NFC, Ultra Wideband (UWB) e Thread, offrendo così una dotazione completa per la comunicazione e l'interazione con altri dispositivi.

L'aspetto più interessante riguarda però il modem integrato. Nei documenti tecnici è stato individuato un riferimento all'algoritmo MediaTek TA-SAR v2, elemento che rafforza le indiscrezioni secondo cui la nuova gamma Pixel 11 abbandonerà i modem Exynos di Samsung.