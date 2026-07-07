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Tecnologia

C’era una volta il programmatore, adesso è l’era del vibe coding

Daniele Semeraro

Si moltiplicano i servizi che permettono a tutti coloro che hanno un’idea - ma non hanno le competenze tecniche - di creare e gestire siti, app e agenti personali. È l’era del vibe coding, dove tutti possono muoversi “alla velocità del pensiero”. A Sky TG24 abbiamo provato uno dei software più famosi, Emergent

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