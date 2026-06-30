Esperti Ai cercansi: crescono (e tanto) gli annunci per nuovi lavori

La domanda di professionisti dell'intelligenza artificiale continua a correre e gli annunci registrano un boom con un +69%. Secondo l’ultimo Global AI Jobs Barometer 2026 di PwC, le offerte che richiedono competenze in quel vasto ambito crescono a ritmi molto superiori rispetto al mercato del lavoro nel suo complesso. L’esperto Carraro: “In Cina sono stati soppressi 13mila corsi universitari tradizionali, sostituiti da 10mila orientati all'intelligenza artificiale o all'evoluzione verso la robotica umanoide”
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