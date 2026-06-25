Amazon Prime Day, 10 condizionatori portatili in offerta
L’Italia è sotto la morsa delle ondate di calore e cresce la ricerca di soluzioni pratiche per rinfrescare gli ambienti di casa. Tra le opzioni disponibili ci sono anche i condizionatori portatili, pensati per essere spostati da una stanza all’altra senza installazioni fisse. In occasione degli Amazon Prime Day sono disponibili diverse offerte su modelli con caratteristiche e funzioni differenti
- Il condizionatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Aira 12 S NW ha una potenza massima di 12.000 BTU/h. È dotato di connettività Wi-Fi integrata per il controllo delle funzioni. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 359,00 euro.
- Wintem è un condizionatore portatile 3 in 1 da 9000 BTU con funzioni di condizionatore, deumidificatore e ventilatore. La scheda prodotto indica una copertura fino a 22 metri quadrati e una capacità di deumidificazione fino a 24 litri al giorno. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 265,90 euro.
- Klarstein è un condizionatore portatile 3 in 1 da 9.000 BTU con funzioni di raffreddamento, deumidificazione e ventilazione. La scheda prodotto indica l’utilizzo per stanze fino a 31 metri quadrati. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 344,84 euro.
- Bion Electrics è un condizionatore portatile da 12.000 BTU, con funzione di raffreddamento e riscaldamento. Il peso indicato è di 40 chilogrammi. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 325,00 euro.
- Orbegozo Air 52 è un climatizzatore portatile con serbatoio da 10 litri, potenza di 65 W e tre livelli di velocità. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 108,70 euro.
- Dreo AC318S è un climatizzatore portatile da 7500 BTU con funzioni di raffreddamento, ventilazione e deumidificazione. Può essere controllato tramite app, comandi vocali e telecomando. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 379,99 euro.
- Klarstein Maxfresh è un raffrescatore d’aria, con serbatoio da 6 litri e tre livelli di ventilazione. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 144,03 euro.
- Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 13 A+ WiFi è un climatizzatore portatile 3 in 1 con funzioni anche di ventilazione e deumidificazione. La scheda prodotto indica una potenza di 13.000 BTU/h e 2,9 kW, per ambienti fino a 95 metri cubi. È dotato di connettività Wi-Fi. È disponibile su Amazon al prezzo di 422,03 euro.
- Klarstein Skytower è un raffrescatore d'aria, con serbatoio da 8 litri. Può essere controllato tramite telecomando o app e dispone di modalità Night e timer fino a 9 ore. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 218,40 euro.
- De'Longhi L'Originale Pinguino PAC EM90 è un condizionatore portatile da 9.800 BTU/h, indicato per ambienti fino a 90 metri cubi. Dispone di tre velocità di ventilazione, timer programmabile fino a 24 ore e telecomando. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 475,90 euro.