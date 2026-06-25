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Amazon Prime Day, 10 condizionatori portatili in offerta

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L’Italia è sotto la morsa delle ondate di calore e cresce la ricerca di soluzioni pratiche per rinfrescare gli ambienti di casa. Tra le opzioni disponibili ci sono anche i condizionatori portatili, pensati per essere spostati da una stanza all’altra senza installazioni fisse. In occasione degli Amazon Prime Day sono disponibili diverse offerte su modelli con caratteristiche e funzioni differenti

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