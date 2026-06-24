Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Amazon Prime Day, i migliori ventilatori in offerta

GUIDA ACQUISTI fotogallery
10 foto
Amazon

Con l’arrivo delle temperature più elevate, i ventilatori tornano tra i prodotti più ricercati online. In occasione degli Amazon Prime Day sono disponibili diverse offerte su modelli da tavolo, a piantana e a torre, adatti a diverse esigenze e ambienti della casa. Ecco alcune delle promozioni più interessanti attive oggi

Tecnologia: Ultime gallery

Amazon Kindle, addio ai vecchi modelli dal 20 maggio: quali comprare

GUIDA ACQUISTI

Da oggi alcuni vecchi modelli di Kindle vanno in pensione. Amazon interrompe il supporto per i...

10 foto

iOS 27 potrebbe non essere compatibile con alcuni modelli di iPhone

Tecnologia

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma con il prossimo arrivo del nuovo sistema...

6 foto

Apple compie 50 anni, i 10 device più venduti della storia del brand

Tecnologia

Il 1° aprile Apple celebra l’anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1976....

11 foto

CES 2026, tutte le novità più interessanti della fiera di Las Vegas

NOW

Come ogni anno all’inizio di gennaio vi portiamo a Las Vegas dove si tiene il CES, la più...

39 foto

Pc e notebook, i modelli più attesi in uscita nel 2026. FOTO

Tecnologia

Sono diverse le novità, tra quelle già annunciate e quelle che emergono dalle indiscrezioni, che...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Iran Usa, Trump contro il Senato: "Insensato il voto su guerra". LIVE

    live Mondo

    I senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e...

    Caldo record, Italia da bollino rosso: oggi 16 città roventi. LIVE

    live Cronaca

    Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso: ieri 15, oggi 16, domani...

    Mondiali 2026, l'Inghilterra frena, bene Croazia e Colombia. LIVE

    live Sport

    Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama. Nella...