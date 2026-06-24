Amazon Prime Day, le migliori offerte di oggi
Con il secondo giorno dell'Amazon Prime Day entrano nel vivo le promozioni dedicate agli iscritti Prime. Tra tecnologia, cura della persona, prodotti per la casa ed elettrodomestici, sono numerose le occasioni da tenere d'occhio. Ecco alcune delle offerte più interessanti disponibili oggi
- Garmin Fēnix 8 è uno smartwatch con display AMOLED da 1,4 pollici, GPS multi-band integrato e memoria da 32 GB. Dispone di comandi vocali, torcia Led, mappe, funzioni di navigazione e oltre 90 app per lo sport. Tra le caratteristiche indicate sono presenti anche l’autonomia fino a 29 giorni. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 657,98 euro.
- Calvin Klein CK One è un’eau de toilette in formato da 100 ml. La fragranza è unisex e viene proposta in flacone con nebulizzatore. Con profumazione agli agrumi, il prodotto è disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 20,06 euro.
- Garnier SkinActive Acqua Micellare Tutto in 1 è proposta nel formato da 400 ml. È indicata per pelli sensibili e per rimuovere il trucco senza risciacquo. Nella scheda prodotto viene indicata anche un’azione detergente e idratante fino a 12 ore. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 2,21 euro.
- Samsung 9100 PRO è un SSD interno da 1 TB con interfaccia PCIe 5.0 x4 e NVMe 2.0. È indicato per PC, laptop, desktop e Playstation 5. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 180,49 euro.
- Chanteclair Millemacchie Extra Power è uno smacchiatore spray nel formato da 500 ml. È pensato come pretrattante contro le macchie più frequenti sui tessuti. La scheda prodotto indica una formula concentrata con tecnologia Extra Power, attiva anche a basse temperature. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 1,22 euro.
- Midea MFS400M0APW0 è un ventilatore a piantana da 40W di colore bianco. L’altezza è regolabile da 1,1 a 1,3 metri. Dispone di tre livelli di velocità e oscillazione a 85°. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 29,90 euro.
- Dash Power è un detersivo liquido per lavatrice proposto nel formato da 80 lavaggi, suddivisi in 4 confezioni da 20 lavaggi. La profumazione indicata è Freschezza di Lenor, Risveglio Primaverile. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 19,99 euro.
- Braun Silk Epil 9 Flex è un epilatore elettrico con testina flessibile a 360°. È alimentato a batteria, impermeabile e utilizzabile anche in modalità Wet & Dry. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 129,99 euro.
- Oral-B iO 3 è uno spazzolino elettrico ricaricabile. La confezione comprende una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro-Expert Sensibilità. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 59,99 euro.
- Roborock Qrevo Curv 2 Flow è un robot aspirapolvere lavapavimenti con potenza di aspirazione da 20.000 Pa. La scheda prodotto indica una stazione multifunzionale con svuotamento e riempimento automatici dei serbatoi dell’acqua. Tra le funzioni indicate ci sono riconoscimento degli ostacoli Reactive AI, mappatura LiDAR e controllo vocale Hello Rocky. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 499,99 euro.
- Scottonelle Carta Igienica è proposta in confezione da 84 rotoli. La scheda prodotto la descrive come morbida e resistente. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 29,99 euro.
- Dreame L50s Pro Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di un sistema per la pulizia di bordi e angoli e di spazzola antigroviglio. Si tratta di un modello progettato per gestire in modo automatico diverse operazioni di manutenzione. È disponibile in occasione degli Amazon Prime Day al prezzo di 599,00 euro.