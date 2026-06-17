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Tecnologia

Giorgio Metta: “L'Ai deve imparare dall'esperienza, come fanno i bambini”

Simone Cosimi

Simone Cosimi

Il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, fra i massimi esperti di AI e robotica, guiderà anche la quarta edizione di Orizzonti Digitali, il forum sull'intelligenza artificiale in programma a Perugia dal 21 al 24 ottobre. Dalla co-intelligenza tra esseri umani e macchine alla robotica del futuro, fino alla sfida europea sugli investimenti: “Quello che mi preoccupa è perdere la corsa tecnologica”

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