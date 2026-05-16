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Se il chatbot diventa un vicolo cieco emotivo

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

WhatsApp introdurrà conversazioni private con Meta AI, teoricamente inaccessibili perfino all’azienda. Una svolta che rafforza la riservatezza degli utenti ma che apre anche un interrogativo più sottile: cosa accade quando il rapporto con un’intelligenza artificiale si sposta dentro spazi sempre più chiusi, isolati e impossibili da osservare, con le dovute garanzie, dall’esterno?

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